Gabetti sigla convenzione con Decathlon, condizioni agevolate ai dipendenti

Portfolio Management, team di Gabetti Agency specializzato in strategie di valorizzazione e intermediazione di portafogli immobiliari, e Decathlon Italia, retailer di articoli e abbigliamento sportivo, hanno siglato una convenzione per i servizi di intermediazione immobiliare erogati da Gabetti su tutto il territorio nazionale.

Grazie a questo accordo, i circa 9.000 dipendenti di Decathlon Italia e i loro familiari che avessero l’esigenza di vendere o locare un immobile di proprietà in tutte le regioni d’Italia, potranno beneficiare di condizioni agevolate per l’attività di intermediazione, volta alla ricerca di potenziali acquirenti o locatari.

“Grazie alla collaborazione con le nostre reti e alla presenza territoriale su tutta Italia, garantiamo la conoscenza e il monitoraggio dei mercati locali e l’individuazione delle migliori opportunità in tempo reale. Siamo la più grande agenzia immobiliare d’Italia – dichiara Edoardo Arecco, responsabile sviluppo portfolio management -. Con le oltre 1.200 agenzie in franchising e 5.000 agenti immobiliari, forniamo una copertura completa nei servizi offerti e nella gestione degli incarichi, per questo con molte società con cui collaboriamo stiamo chiudendo accordi su servizi corporate e total housing”.

L’attività di intermediazione immobiliare svolta da Gabetti potrà comprendere la vendita o la locazione di ogni tipologia di immobile all’interno delle diverse business unit del gruppo: retail per immobili commerciali, office per uffici, hospitality per strutture ricettive, capital market per immobili a reddito di investitori, Gabetti home value per frazionamenti e cantieri, industrial per capannoni e immobili industriali.