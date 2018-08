Gaetano Provenzani, amministratore delegato Money Solutions: “Siamo in forte crescita. Cerchiamo professionisti per coprire aree non ancora presidiate”

di

È una delle realtà del settore più dinamiche del Sud Italia. Costituita a giugno del 2015, nonostante la giovane età Money Solutions sta conquistato spazi crescenti di mercato, grazie all’esperienza ventennale del proprio management e a una serie di iniziative che l’amministratore delegato Gaetano Provenzani ci ha illustrato nel dettaglio.

Come è andato il primo semestre dell’anno?

Abbiamo chiuso in forte crescita, sia per l’inserimento di nuovi credit advisor sia per il conseguente aumento dell’operatività. L’erogato complessivo ha superato i 110 milioni, a fronte dei 172 complessivi del 2017.

Che previsioni avete per la fine dell’anno?

Nel secondo semestre prevediamo di continuare a crescere. Attualmente sono in fase di perfezionamento importanti convenzioni con primari istituti di credito, che riguarderanno sia i prodotti per i privati che quelli per le aziende.

Come vi state muovendo a livello commerciale e di rete?

L’attività di recruiting è in aumento, a conferma della bontà del modello operativo e del progetto aziendale. Al momento contiamo 7 nuovi collaboratori. L’obiettivo è di raggiungere la quota di 50 credit advisor entro la fine dell’anno.

Che altri progetti avete in cantiere? Su cosa vi concentrerete nel prossimo futuro?

Siamo al lavoro per ampliare lo scaffale prodotti, con nuove e importanti convenzioni in fase di sottoscrizione. Da sempre siamo attenti alle novità del mercato e alle specifiche esigenze dei clienti. Questo ci porta a interessarci ai nuovi prodotti e a studiare soluzioni su misura per rispondere a necessità diverse da quelle ordinarie. In aggiunta a questo vogliamo continuare l’attività di reclutamento di professionisti del credito, andando a coprire aree sul territorio nazionale che al momento non sono ancora presidiate. Entro la fine dell’anno, inoltre, è prevista l’apertura di un Money Solutions Point a Roma e di un altro a Catania. Si tratterà di presidi territoriale che avranno la specifica funzione di offrire supporto ai collaboratori che operano nelle 2 città.

Gaetano Provenzani, amministratore delegato Money Solutions: “Siamo in forte crescita. Cerchiamo professionisti per coprire aree non ancora presidiate” ultima modifica: da