Garante privacy e Ispettorato del lavoro siglano protocollo di intesa su digitalizzazione e smart working

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Leonardo Alestra, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa per l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale.

Entrambe le istituzioni, infatti, sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi. Ciò in particolare con riferimento al sempre più frequente ricorso a modelli di prestazione “a distanza” dell’attività lavorativa (ad es. dad, smartworking) e all’adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio in ambito lavorativo pubblico e privato (ad esempio app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone).

Il Garante della privacy e l’Ispettorato si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività consultiva, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Con il protocollo, che ha la durata di due anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.