Garanzia legale, Konsumer: nel comparto abbigliamento sportivo il 66% dei rivenditori comunica con poca chiarezza e trasparenza

di

A distanza di oltre dodici anni dall’emanazione della Legge che nel 2005 introduceva per i venditori l’obbligo della garanzia legale di due anni, e nonostante le varie istruttorie e sanzioni dell’Antitrust, Konsumer Italia ha rilevato che circa il 66% dei rivenditori di abbigliamento sportivo, oggi, comunica in maniera poco chiara e trasparente l’esistenza della garanzia legale sui propri siti web.

“Sicuramente ciò ha contribuito a far sì che circa il 50% dei consumatori italiani sia ancora oggi inconsapevole di aver diritto alla garanzia legale di 24 mesi sull’abbigliamento. Peraltro, il Codice del Consumo prevede che i contenuti della garanzia legale debbano essere comunicati in modo completo e trasparente ai consumatori in fase di pre vendita”, ha sottolineato Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia.

In particolare, Konsumer Italia ha analizzato la comunicazione pre-contrattuale di cinquantanove rivenditori di abbigliamento sportivo (riportati in calce al presente comunicato*) di cui il 14% ha aperto solo negozi propri in Italia, il 12% ha attivato il solo canale e-commerce ed il 74% dispone di entrambi i canali di vendita.

Dall’analisi effettuata risulta che il 34% degli rivenditori analizzati raggiunge un punteggio che supera la sufficienza per completezza e trasparenza nella comunicazione dei contenuti della Garanzia Legale, dei quali il 14% risulta “Sufficiente”, Il 12% ottiene un punteggio “Distinto”, il 3% “Buono”, mentre nessuno ottiene un punteggio “Ottimo”.

Sebbene anche in questo comparto la stragrande maggioranza (il 66%) degli operatori comunichi in modo insufficiente i contenuti della garanzia legale ai propri clienti consumatori, il 47% è “Molto insufficiente” e il 7% “Non classificabile”, la trasparenza appare comunque maggiore rispetto a quella riscontrata tra i 250 brand dell’abbigliamento moda analizzati, dove nessuno ha ancora ottenuto un punteggio di “Buono” e, in tutto, solo 9 un punteggio di “distinto”.

“Particolarmente deprecabile il comportamento di Foot Locker – ha aggiunto Premuti – che, oltre ad aver ottenuto un punteggio di ‘non classificabile’ e a non informare in modo appropriato i consumatori sui contenuti della garanzia legale nemmeno nelle condizioni di vendita, interpellato via mail a tal riguardo, ha risposto senza esitazione quanto segue: ‘La informiamo che i nostri articoli non sono coperti da garanzia. Nel caso aveste bisogno di ulteriori informazioni, non esiti a ricontattarci’. Una risposta che merita senza indugio la segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta e che invieremo oggi stesso”.

Konsumer Italia è un’associazione di consumatori che sin dalla nascita ha operato per un mercato trasparente e rispettoso delle regole “Ma abbiamo scelto di svolgere la nostra mission abbandonando la vecchia concezione del consumerismo di protesta e di denuncia: la scelta di dialogare con le imprese si è dimostrata vincente in tutte le occasioni di contatto in cui si siano instaurate sinergie. Solo i comportamenti volutamente negativi ed omissivi sono stati oggetto della nostra denuncia” spiega Fabrizio Premuti.

Per effettuare l’analisi Konsumer Italia si è avvalsa delle metodologie e delle tecnologie di Garanteasy – Garanzia Semplice, che in particolare ha utilizzato un algoritmo di misurazione del grado di completezza e trasparenza delle informazioni. “Konsumer Italia e Garanteasy desiderano facilitare un rapporto virtuoso tra aziende e consumatori valorizzando le best practice del mercato e offrendo soluzioni che le imprese ed i consumatori possano adottare per raggiungere questo risultato” conclude il presidente.

Garanzia legale, Konsumer: nel comparto abbigliamento sportivo il 66% dei rivenditori comunica con poca chiarezza e trasparenza ultima modifica: da