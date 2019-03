GDPR Day, crescono i numeri dell’evento dedicato al Regolamento per la protezione dei dati

di

Il 50 per cento dei partecipanti in più rispetto all’edizione del 2018. Una community in continua crescita che oggi comprende oltre 470 persone. Dodici relatori tra esperti, addetti ai lavori e professionisti di lungo corso. Sono questi i numeri che hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento con il GDPR Day, il 5 marzo , al Novotel Milano Nord Ca’ Granda.

Le cifre in aumento rispetto ai precedenti incontri testimoniano l’attenzione sempre più viva che suscita quello che è ormai riconosciuto come uno dei principali appuntamenti sul tema della privacy e del Regolamento europeo per la protezione dei dati.

Tra gli interventi di questa edizione particolarmente importante è stato quello di Giuseppe Giuliano, funzionario del Dipartimento attività ispettive del Garante per la protezione dei dati personali, che ha annunciato alla platea alcune novità in materia di privacy.

Nel corso del 2018 il grande pubblico ha acquisito un consistente consapevolezza in merito al diritto alla privacy e alle sue implicazioni. All’interno dell’ Unione europea le nuove regole del Gdpr creano un quadro di riferimento unico e solido per la protezione dei dati, i cui diversi aspetti sono stati sviscerati e approfonditi dai relatori del GDPR Day.

In attesa del nuovo programma, è possibile far parte della Community del GDPR Day, disponibile su Telegram, dove già in tanti si confrontano e scambiano consigli in materia.

