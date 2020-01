Generalfinance, nel 2019 utile netto in crescita del 43%

Utile netto a +43% sul 2018; turnover a +23%; erogato a +27%. Generalfinance, l’intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring verso le Pmi, in particolare quelle distressed, chiude il 2019 con tutti gli indicatori in crescita a doppia cifra. Lo comunica la società con sede a Milano e Biella guidata da Massimo Gianolli, in seguito all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2019, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, avvenuta in data 17 gennaio u.s.

“Cresciamo del 23% circa in termini di turnover – ha dichiarato Gianolli, amministratore delegato di Generalfinance – e generiamo oltre quattro milioni di euro di utile netto, in linea con il piano industriale, con una redditività sul capitale (Roe) del 28% circa. Questi risultati positivi ci consentono di guardare con ottimismo ai prossimi esercizi. La capacità di execution del piano industriale evidenziata nel 2019 è una premessa importante per il raggiungimento del target di oltre 1 miliardo di turnover fissato per il 2021”.

Particolarmente positivo l’aumento del turnover, in crescita tripla rispetto al dato medio nazionale di settore stimato da Assifact per il 2019, a 590 milioni di euro (+23%) che ha contribuito all’incremento dell’utile netto nel 2019, fissato a 4,2 milioni di euro (+43%). Ma la performance positiva dell’utile è anche il combinato disposto di un sostanzioso incremento del margine di interesse (a 3,4 milioni di euro, +14% rispetto al 2018) e delle commissioni nette, a 10,1 milioni di euro (+24%). In netto aumento, inoltre, anche l’erogato: 445 milioni di euro, a + 27% sul 2018.

Infine, valori positivi anche sul fronte del rischio, con un basso profilo conseguito anche grazie a una piattaforma proprietaria in grado di gestire l’intero processo di erogazione e gestione del credito. Infatti, all’interno dell’aggregato i crediti deteriorati netti totalizzano 0,8 milioni di euro, con un Npe ratio netto pari a 0,6%, fra i più bassi del settore finanziario italiano. Quasi dimezzato, poi, l’Npe ratio lordo (da 2,2% a 1,2%), anche questo valore significativamente inferiore alla media di settore.

In aumento i debitori ceduti, a circa 8.200, +10% sul 2018, con positivi effetti sul frazionamento del rischio e sulla diversificazione del portafoglio.