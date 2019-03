Generali, nel 2018 utile netto in crescita del 9,4%

di

Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio della capogruppo relativo al 2018.

Nel 2018 il risultato operativo di Gruppo cresce del 3% a 4.857 milioni di euro, grazie al contributo di tutti i segmenti di attività. L’Operating RoE medio 2015-2018 si attesta al 13,4% confermando il raggiungimento del target strategico (>13%).

Il risultato non operativo si attesta a -1.361 milioni (-1.109 milioni FY 2017), influenzato in particolare dalle svalutazioni sugli investimenti azionari e dai minori profitti netti di realizzo che riflettono la programmata politica di sostenere i rendimenti futuri dei propri investimenti.

L’utile netto si attesta a 2.309 milioni (+9,4%) e riflette il miglioramento del risultato operativo, nonché il contributo derivante dalle attività in dismissione o cedute.

La raccolta netta Vita (+5,2%) si attesta a 11.369 milioni, tra le migliori del

mercato, beneficiando in particolare della crescita nell’ultimo trimestre.

Le riserve tecniche Vita (+2,2%) raggiungono 343 miliardi.

Il New Business Margin nel Vita migliora di 0,26 p.p. portandosi a 4,35%, grazie all’aumento della redditività sia dei prodotti di rischio sia dei prodotti di risparmio.

I premi del segmento Vita si attestano a 46.084 milioni (+5,7%), confermando la crescita osservata nel corso dell’anno.

I premi Danni si attestano a 20.607 milioni (+3,3%), confermando lo sviluppo osservato nel corso dell’anno grazie al positivo andamento di entrambe le linee di business. Il Combined Ratio, sostanzialmente stabile al 93%, risulta il migliore tra i peers del mercato.

I premi complessivi del Gruppo ammontano a 66.691 milioni, evidenziando una crescita del 4,9%.

In linea con quanto annunciato nel 2017 e nel 2018, l’utile del segmento Asset Management cresce del 24% a 235 milioni, grazie all’accelerazione del business in Europa e ai primi frutti della sua espansione globale.

Si conferma la solidità della solvibilità di Gruppo, con Regulatory Solvency Ratio a 216%, in aumento di 9 p.p. nonostante l’andamento dei mercati finanziari.

Il gruppo, grazie ai risultati dell’esercizio 2018, conclude il piano strategico 20152018 con il superamento di tutti gli obiettivi “e si pone nelle migliori condizioni per perseguire quelli annunciati nella nuova strategia presentata nell’Investor Day del 21 novembre 2018”, si legge in una nota. L’utile netto si attesta a 2.309 milioni di euro (+9,4%) e riflette il miglioramento del risultato operativo, nonché il contributo derivante dalle attivita’ in dismissione o cedute.

“Con i risultati che presentiamo oggi, Assicurazioni Generali chiude il piano 2015-2018 superando tutti i target e completando con successo la trasformazione industriale del gruppo. Ciò è avvenuto malgrado un contesto generale difficile, a conferma della nostra capacita’ di esecuzione e di creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder. Di questo, il merito va alla dedizione di tutte le persone che lavorano per Generali in 50 Paesi nel mondo, alle reti distributive e a tutti i partner del Gruppo – ha dichiarato il group ceo di Generali, Philippe Donnet -. Anche nel 2018, in cui abbiamo conseguito una forte crescita dell’utile netto, Generali conferma di essere la best practice nella performance tecnica, con i migliori New Business Margin e Combined Ratio rispetto ai concorrenti diretti. Dal 1° gennaio, tutto il Gruppo è impegnato a eseguire il nuovo piano ‘Generali 2021’, con l’obiettivo di generare valore crescente per i nostri azionisti, investendo su crescita profittevole, innovazione e trasformazione digitale del nostro business, con l’ambizione di diventare life-time partner per i nostri clienti”.

Generali, nel 2018 utile netto in crescita del 9,4% ultima modifica: da