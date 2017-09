Gennaro Oronte, manager Soluzione Credito: “Dopo anni da agente ora lavoro come mediatore. Sono pronto per la sfida”

di

Gennaro Oronte ha iniziato a lavorare nel mondo del credito nel 1992 come direttore di un confidi e responsabile di Artigiancassa presso una associazione di categoria. Nel 2001 ha creato la Geo Credit, azienda che ha sviluppato su tutto il territorio della Campania, proponendo mutui, prestiti personale e cessioni. Dopo essere stato agente Barclays, nel 2013 è entrato con il ruolo di manager in Banca del Mezzogiorno, istituto che a inizio anno, con il passaggio a Invitalia, ha cessato la sua attività nel mondo retail. Oggi ha intrapreso una nuova avventura con Soluzione Credito, società di mediazione creditizia attiva su tutto il territorio nazionale. Lo abbiamo contattato per farci raccontare i motivi della sua scelta e le prospettive future.

Perché dopo tanti anni di attività come agente ha deciso di lavorare come mediatore?

Ho voluto accettare una sfida insieme ai miei collaboratori, che mi avevano sempre espresso la volontà di lavorare con altri istituti dove si potevano fare operazioni che erano invece precluse con la nostra banca. In parte però è stata anche una scelta obbligata dopo la chiusura del comparto retail di Banca del Mezzogiorno.

Per quale motivo ha deciso di collaborare con Soluzione Credito?

Con l’amministratore, il mio amico Mauro Baldassin, condividiamo molte idee sul settore del credito e sul modo di condurre gli affari. Per tale ragione con il mio gruppo di collaboratori abbiamo scelto di sposare il progetto della società, che è nata nel 2014 e che può vantare la presenza di molti professionisti giovani e in gamba che hanno come obiettivo quello di migliorare e crescere continuamente.

Che ruolo ricoprirà all’interno dell’azienda?

Quello di manager. Mi occuperò di coordinare un gruppo di persone che faranno capo al mio ufficio, inaugurato a luglio a Nocera Inferiore, unico punto di riferimento nella Campania. Ho la fortuna di lavorare con persone entusiaste del loro lavoro e di questa nuova esperienza. E i risultati lo dimostrano, visto che abbiamo già in portafoglio numerose operazioni di mutuo, prestito e cessione.

Quali progetti avete come società?

Quest’anno sono stati fatti importanti investimenti sull’online: da poco sono stati lanciati Mutuoclick e Soluzione Abitare. Mutuoclick rappresenta una sinergia tra una prima consulenza via web e la rete di collaboratori sul territorio. Soluzione Abitare è invece una vetrina immobiliare dedicata alle agenzie partner, che potranno pubblicizzare gratuitamente i loro immobili, interagendo direttamente con Mutuoclick e ricercando l’immobile per rata di mutuo sostenibile. In aggiunta a questo sono stati sottoscritti accordi con istituti locali, per supportare al meglio le esigenze dei collaboratori. Inoltre è stata creata una divisione aziendale con tre nuovi accordi, che ci permetteranno di soddisfare al meglio le richieste dei clienti e di gestire le segnalazioni che arriveranno dalla rete. Le novità però non finiscono qui: in cantiere abbiamo tanti altri progetti che si andranno concretizzando pian piano nei prossimi mesi e su cui per il momento preferiamo mantenere il riserbo.

Quali requisiti deve avere oggi una società di mediazione per poter stare sul mercato in maniera competitiva?

In primo luogo deve essere una realtà formata da persone con tanta voglia di crescere e che abbiano tra loro rapporti solidi. Può sembrare una risposta astratta e invece si tratta di un fattore estremamente concreto, che oggi manca nella maggior parte delle aziende, dove i collaboratori sono identificati solo attraverso dei codici alfanumerici. Devono esserci inoltre tanta professionalità, correttezza e trasparenza, elementi fondamentali in qualsiasi rapporto lavorativo.

Gennaro Oronte, manager Soluzione Credito: “Dopo anni da agente ora lavoro come mediatore. Sono pronto per la sfida” ultima modifica: da