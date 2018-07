Gesi Finance, numeri in crescita nel I semestre

di

Gesi Finance, società di mediazione creditizia specializzata nel credito al consumo, ha presentato i risultati commerciali dei primi sei mesi dell’anno. I dati testimoniano che le nuove strategie messe in atto dalla società, che puntano allo sviluppo di una rete commerciale mediata e al consolidamento delle filiali commerciali presenti su Roma e Milano, sono state molto produttive.

I risultati di Gesi possono essere divisi in due categorie: rete diretta e rete mediata.

La rete diretta svolge un’attività commerciale ormai consolidata da diversi anni sul territorio romano e milanese e ha avuto un ottimo trend positivo rispetto all’anno precedente. Relativamente al prodotto cessione del quinto, che rimane il prodotto core dell’azienda, c’è stato un aumento dell’11,5% nel numero di pratiche lavorate e un aumento del 7,9% in termini di montante lordo rispetto allo stesso periodo 2017.

Il risultato più significativo è, comunque, quello del nuovo asset produttivo che è rappresentato dalla rete mediata, la quale, sempre sul prodotto cessione del quinto, rispetto allo stesso periodo del 2017 ha decretato un aumento del 208% nel numero di pratiche e del 177% nel montante lordo.

“I risultati raggiunti vanno al di là delle aspettative e delle programmazioni, soprattutto per la rete mediata, nata idealmente solo alla fine del 2016 e operativamente a inizio del 2017 e che in pochi mesi è riuscita a diventare una struttura funzionale e di qualità – sottolinea l’amministratore unico Gerardo Parrella -. Dopo un fisiologico inizio in sordina, quest’anno i risultati stanno dando ragione alle scelte imprenditoriali e di business intraprese nel corso del 2017, sia nell’ottica dello sviluppo del nostro portafoglio prodotti, grazie alle partnership commerciali con i più importanti istituti di credito che oramai ci riconoscono come operatore di eccellenza nel settore, sia nell’ottica dello sviluppo della rete mediata, i cui collaboratori devono rispettare determinati requisiti e standard professionali. La possibilità di proporre al cliente diverse soluzioni che possano soddisfare le sue esigenze, unite alla professionalità e competenza dei nostri consulenti oltre che all’efficienza del nostro back office di sede, hanno fatto sì che il volume di affari aumentasse considerevolmente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le strategie poste in essere durante questa prima parte del 2018 puntano a migliorare ulteriormente questi risultati nella seconda parte dell’anno”.

Le filiali commerciali, continua Parrella, “sono invece realtà ormai consolidate da diversi anni sul territorio romano e milanese, per cui non è naturalmente possibile replicare gli stessi risultati di crescita avuti con la rete mediata. Si tratta, comunque, di un ottimo traguardo l’essere riusciti a migliorare in doppia cifra percentuale le performance dello scorso anno. Per il secondo semestre prevediamo un ulteriore miglioramento dei risultati rispetto al 2017, grazie anche al lancio della nuova campagna pubblicitaria RataPiuma, che accompagnerà Gesi per i prossimi anni e vedrà un ritorno in termini di immagine e riconoscimento del brand, a vantaggio delle attività commerciali sia della rete diretta che di quella mediata. Tutto ciò, naturalmente, è strettamente legato anche il recente ampliamento dell’organico interno, che ha visto l’ingresso di figure di grande esperienza e spessore in importanti aree aziendali. L’obiettivo è quello di valorizzare questi risultati, proseguendo in un percorso di crescita continua, sempre in linea con la mission e gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio di questo nuova fase di vita della Gesi Finance, da quando cioè, siamo diventati mediatori creditizi”.

