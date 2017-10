Gesi Finance taglia un nuovo traguardo: il pilota Remo Castellarin vince il Campionato Italiano di Velocità

di

Remo Castellarin, pilota motociclistico sponsorizzato da Gesi Finance, ha vinto il Campionato Italiano di Velocità. Dopo un inizio con molte difficoltà e tanta sfortuna il pilota romano è stato protagonista di una grande rimonta che gli ha consentito di vincere il campionato.

“Sono molto contento di questo risultato – ha dichiarato Gerardo Parrella, amministratore delegato di Gesi Finance, commentando la vittoria -. Tutto è iniziato nel 2012, quando, durante una gara motociclistica, notai Remo, che a causa una caduta che causò danni alla moto, dovette rientrare ai box per aiutare il suo meccanico e poter partecipare alla seconda parte della competizione. Pur partendo dall’ultima posizione, riuscì ad aggiudicarsi il podio. In così breve tempo avevo visto in quel ragazzo tutti i valori sui quali ho fondato la mia società: determinazione, umiltà e perseveranza. Ci accordammo subito per una sponsorizzazione, che ormai dura da anni, e posso affermare che questa è stata una scelta vincente, non solo per la conquista del Campionato Italiano di Velocità, ma perché per conseguirla è stato seguito un percorso fatto di molte cadute, dalle quali Remo si è sempre rialzato con le proprie forze, trovando le motivazioni necessarie e dedicando tutte le sue energie al raggiungimento della vittoria finale. Il percorso di Remo è simile a quello seguito da Gesi, nata nel 2011 in un mercato in contrazione per la crisi finanziaria e nel pieno di una riforma di settore. Nonostante le difficoltà, grazie alla determinazione, l’umiltà e la perseveranza mia e di tutte le persone che in questi anni mi hanno seguito, Gesi Finance è cresciuta fino a diventare una società per azioni nella quale attualmente collaborano più di 50 persone tra dipendenti e collaboratori”.

Non nasconde il proprio entusiasmo Remo Castellarin: “Sono felicissimo per questa vittoria. Un ringraziamento particolare va alla Gesi Finance e a Gerardo, che dal 2012 ad oggi mi hanno sempre sostenuto. Quest’anno vari contrattempi avevano messo a rischio la nostra partecipazione alla terza gara, ma con il suo entusiasmo e la sua disponibilità Gerardo ha contribuito in maniera fondamentale a venire a capo di questa situazione. Anche se a modo mio, mi sento parte della Gesi Finance, visto che ritrovo nella figura di Gerardo molti aspetti che ci accomunano: determinazione, entusiasmo, volontà di crescere e di porsi nuovi obiettivi, nonché capacità di raggiungerli”.

