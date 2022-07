Giordano Guerrieri, chi è e come ha creato CorporateCredit

Il tema della finanza aziendale sta diventando sempre più caldo. La contrazione economica generata dalla pandemia e lo spettro di un nuovo credit crunch che si profila all’orizzonte, stanno generando una serie di tensioni e incertezze sul futuro delle pmi italiane. In questo contesto le imprese manifestano sempre più spesso la necessità di un supporto concreto e specializzato.

“Oggi per sostenere le aziende non è più sufficiente limitarsi a fornire l’attività di mediazione creditizia. Serve un professionista a tutto tondo, capace di gestire le esigenze di finanza ordinaria, straordinaria e agevolativa. In questo periodo gli aiuti concreti passano da un’alta specializzazione in queste tre aree e, vista anche l’opportunità che deriva dai fondi del PNRR, c’è necessità di essere presenti quotidianamente e fornire costantemente servizi di scouting nell’individuazione e nell’accesso ai fondi più vantaggiosi“. Questo il punto di vista di Giordano Guerrieri, mediatore creditizio da oltre 20 anni e formatore in materia di Credito Bancario e Finanziario.

La sua è un’esperienza ventennale fatta sul campo, gestendo persone, aziende e rapporti bancari. Un’esperienza sfociata in una vera e propria passione, fino ad avere non solo un ruolo sempre più attivo in questo settore, ma arrivando anche ad aprire la sua azienda specializzata in mediazione creditizia e finanza aziendale.

Giordano Guerrieri è anche autore di diversi libri in materia di credito, tra cui “Io Merito Credito – L’ABC per non prenderlo in Banca” e “Il Codice del Credito”, uscito nel 2021 ed edito da Rizzoli. Inoltre è ideatore del Credit Book®, il protocollo di sostegno aziendale necessario a costruire un vero ed efficace percorso pre-valutativo ed istruttorio di accesso al credito. Ad oggi ricopre il ruolo di CEO e Co-Founder di CorporateCredit, azienda di mediazione creditizia e finanza aziendale.

CorporateCredit, che fa parte del gruppo societario Soluzione Tasse Spa (quotato all’Euro Next Grothw Milan (ex Aim) il 5 novembre 2021), è nata proprio dalla consapevolezza maturata da Giordano di quanto fosse ormai necessario un partner nazionale specializzato, per garantire alle piccole aziende italiane un successo in tutti gli aspetti della finanza aziendale. “Dopo 20 anni di attività ho capito che serviva creare un nuovo modo di guidare gli imprenditori, che li accompagnasse concretamente e li aiutasse a impostare un’efficace strategia finanziaria e creditizia. Serviva un supporto quotidiano che aiutasse le imprese a capire quali fossero le aree in cui potevano migliorare, a quali istituti di credito rivolgersi e quali fossero i prodotti finanziari idonei alle loro esigenze“.

Tutto questo, le PMI italiane lo trovano quindi nell’azienda fondata a fine 2020 da Guerrieri e da Gianluca Massini Rosati, che si è subito creata spazio come partner professionale al fianco degli imprenditori italiani, per aiutarli ad accedere rapidamente ai capitali necessari per i loro business. Un’azienda, quella guidata da Giordano, che sta vivendo una crescita esponenziale e che sta creando una rete territoriale di PMI Manager per rafforzare ulteriormente il supporto per l’accesso al credito delle imprese del nostro Paese. Per candidarsi ed entrare a far parte della rete nazionale di PMI Manager che Giordano Guerrieri sta creando con CorporateCredit, è possibile inviare il proprio curriculum vitae a m.fanelli@corporatecredit.it.