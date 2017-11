Si celebra oggi la Giornata mondiale della finanza etica

di

Si celebra oggi in tutto il pianeta la Giornata mondiale della finanza etica. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Gabv, la Global Alliance for Banking on Values, che si occupa di promuovere la sostenibilità sociale, ambientale, ed economica. L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicare contenuti sui social network per raccontare la propria esperienza e il proprio impegno a favore della finanza etica, utilizzando l’hashtag #bankingonvalues.

Banca Etica, unica aderente italiana alla Gabv, ha deciso di dedicare il mese di novembre alla promozione della finanza etica. Dal primo al 30 novembre, le socie e i soci di Banca Etica organizzano iniziative in tutta Italia per raccontare la finanza etica a imprese, persone, organizzazioni che sono vicini a Banca Etica e sensibilizzare tutta la cittadinanza verso un uso responsabile del denaro.

Un mese intero, oltre 70 iniziative, per spiegare come la finanza etica può aiutare l’economia reale e sostenibile, per scoprire le relazioni tra finanza, diritti umani e ambiente e promuovere l’adesione a Banca Etica tramite la sottoscrizione di capitale sociale.

Sono previsti incontri, visite a realtà finanziate, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, giochi: attraverso tutte queste iniziative parleremo di di educazione critica alla finanza, discuteremo del ruolo del denaro e del risparmio e di temi di attualità economica.

