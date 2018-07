Giovanni Amore, presidente Officine del Credito: “Siamo in cerca di collaboratori per espandere la nostra rete”

di

Quasi venti anni di esperienza nel settore del credito, milioni di finanziamenti erogati e un pacchetto clienti che supera le 100mila unità. È sulla base di queste premesse che Giovanni Amore ha dato vita nel 2014 a Officine del Credito, che opera come agente in attività finanziaria dietro mandato di ViviBanca. “Svolgo questo lavoro dal 2001. Per dieci anni, dal 2003 al 2013, ho operato sul mercato con una società che si chiamava Studi Associati Bagnulo e Amore s.r.l.. Dal 2010 al 2013 sono stato agente Consum.it. Nel 2014 ho iniziato una nuova avventura con Intesa Sanpaolo Personal Finance e da lì ho ricevuto mandato dall’ex Terfinance, attuale ViviBanca. Quando ho pensato al nome da dare alla mia impresa mi è subito venuto in mente l’officina, visto che mi sono sempre considerato un ‘operaio del credito’, abituato a ‘costruire’ la soluzione più adatta alle specifiche esigenze del cliente”, spiega Amore.

Dove operate?

Attualmente la nostra sede principale è a Napoli. A questa si affiancano una sede a Roma, una a Marano di Napoli, una a Senago e un’altra a Brescia. Entro la fine anno vogliamo aprire anche in Toscana e in Emilia Romagna.

Come è strutturata la vostra rete?

Al momento abbiamo 11 collaboratori, 3 dei quali sono anche dipendenti della società: la responsabile del back office e gli addetti al front office, che si occupano di organizzare il lavoro dei collaboratori e degli impiegati del telemarketing. Siamo in cerca di nuovi collaboratori per espandere la rete.

Come è andato il primo semestre dell’anno?

Abbiamo chiuso con un erogato approvato di 4 milioni, il doppio dell’anno precedente.

Il secondo semestre sarà buono come il primo?

Credo che andrà anche meglio, visto che abbiamo avviato una serie di azioni di marketing mirato.

Che progetti avete in cantiere?

La cosa su cui concentreremo le nostre energie sarà l’apertura di un’agenzia brandizzata a Milano. Si tratta di una piazza molto importante, per la quale siamo in cerca di un collaboratore che abbiamo una buona esperienza con la cessione del quinto.

Come provvede alla formazione dei collaboratori?

La formazione viene gestita internamente ed è affidata principalmente a mio figlio e alla responsabile del back office. Tre volte l’anno organizziamo dei corsi di marketing e operatività per tutti i collaboratori avvalendoci della collaborazione di coach esterni.

Giovanni Amore, presidente Officine del Credito: “Siamo in cerca di collaboratori per espandere la nostra rete” ultima modifica: da