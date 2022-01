Girolamo Zanasi sceglie l’abbonamento premium di TiPresto per crescere in visibilità

La digitalizzazione ha rivoluzionato il mondo della consulenza creditizia. Complici i disagi che gli operatori hanno dovuto affrontare con le limitazioni agli spostamenti e la nascita di servizi ad hoc per i consulenti. A offrire questi ultimi è TiPresto, la piattaforma che dà visibilità agli operatori del credito e consente di ampliare la platea dei clienti grazie a funzionalità per il preventivo prestito semplici ed intuitive.

Iscriversi significa ottenere uno spazio esclusivo nella prima vetrina professionale del settore, ma anche partecipare attivamente al cambiamento della consulenza creditizia. La scelta giusta per ogni agente che non intende lavorare in balia dei tassi applicati da banche e società finanziarie, ma dare valore alla propria professionalità.

A distinguere gli iscritti è un approccio attivo all’innovazione, che mette al primo posto il bene dell’intera categoria, e lascia invece sullo sfondo quelle logiche obsolete che hanno limitato la crescita della consulenza creditizia. Da una visione miope e orientata alla sola competitività si passa quindi ad un contesto più collaborativo, in cui il successo del settore diventa un goal da raggiungere insieme.

Attiva da poche settimane, la piattaforma ha già superato i 300 iscritti e sono in crescita gli utenti che scelgono di passare dal profilo base (gratuito) a quello premium. Tra questi c’è Girolamo Zanasi, agente del credito attivo da oltre 10 anni, operativo sul territorio siciliano. Per Banca Sistema Spa tratta prestiti personali, cessione del quinto e anticipo del TFS, rispondendo alle necessità di un pubblico vasto ed eterogeneo.

Come è facile indovinare, la sua scelta di attivare il profilo premium su TiPresto è dettata dalla volontà di aumentare le richieste di preventivo cessione del quinto e prestiti personali. Ma c’è dell’altro. Secondo Girolamo Zanasi “la piattaforma dimostra un eccezionale potenziale di crescita e l’attivazione del pacchetto premium è un modo per accelerarne lo sviluppo, con un vantaggio sia individuale che collettivo. Si tratta quindi di un investimento che porterà risultati nel medio e lungo termine, con costi più che sostenibili.

Del resto investire in visibilità è oggi un must per ogni professionista che intende sfruttare le potenzialità del web. E come fa notare Zanasi “puntare sulla visibilità online con TiPresto è più semplice e più conveniente che sviluppare autonomamente un profilo professionale”. Sfruttando la visibilità della piattaforma infatti l’agente iscritto beneficia dell’ottimizzazione sui motori di ricerca di TiPresto, che lavora costantemente in quest’ottica, mettendo in campo le competenze di un team specializzato e versatile.

Quanto al ritorno dell’investimento, Zanasi chiarisce che “l’attivazione del profilo premium implica costi ridotti, che con la crescente visibilità della piattaforma diventano irrisori, specie se si considera l’appeal del progetto nei confronti di chi ha dimestichezza con i servizi digitali. Ma i benefici vanno oltre i lead che si possono ottenere nell’immediato: presentarsi con un profilo professionale su una piattaforma specializzata significa rinnovare e migliorare l’immagine dell’intera categoria agli occhi dei clienti. E ad oggi non ci sono altri portali di questo genere”.

Del resto tra i principali obiettivi di TiPresto c’è valorizzare i consulenti del credito: professionisti qualificati che troppo spesso sono visti come meri calcolatori. Una spinta all’abbandono della controproducente gara al ribasso che da tempo segna il settore, per ridare la giusta importanza alla preparazione che solo un esperto può mettere in campo, fornendo consulenze e soluzioni personalizzate a vantaggio dei clienti.

Ma cosa ottengono concretamente gli operatori del credito che attivano il profilo premium su TiPresto? Rispetto al profilo base, l’upgrade è a 360 gradi: nessuna limitazione alle Lead, un profilo pubblico esteso, possibilità di ricevere recensioni dai clienti e di geolocalizzare due uffici. Senza dimenticare l’accesso in anteprima a tutte le future implementazioni della piattaforma, la personalizzazione dei prodotti e altro ancora.