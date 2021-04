Giuseppe Cassandro, responsabile cessione del V e prestiti personali Sella Personal Credit: “Digitalizzazione e accordi con mediatori creditizi per rilanciare la cq”

“Sicuramente il 2020, a causa della pandemia e del relativo lockdown, ha fatto registrare un calo generalizzato su tutto il comparto del credito al consumo, rallentando la propensione al consumo delle famiglie e limitando la libertà di spostamento. Il prodotto della cessione del quinto non ha risentito del calo del reddito disponibile, vista la sua natura, soprattutto nel comparto dei pubblici e ministeriali; mentre nel settore privato, la presenza della cassa integrazione ha limitato l’assumibilità di alcuni settori merceologici”. A presentare i risultati di Sella Personal Credit relativi al 2020 e a illustrare le iniziative in programma per il 2021 nell’ambito della cessione del quinto è Giuseppe Cassandro, responsabile cessione del quinto e prestiti personali. Nata come Consel S.p.a. nel 1999, ha cambiato la propria denominazione in Sella Personal Credit nell’ottobre 2018 e fa parte del gruppo Sella. Poco più di un anno fa si è trovata a fronteggiare la crisi del mercato determinata dalla pandemia da covid-19 e ha reagito investendo sulla digitalizzazione.

Quali strategie avete messo in atto per contrastare l’emergenza?

Per contrastare le criticità dovute all’emergenza, nel comparto della cessione del quinto siamo riusciti prontamente a reagire attraverso la strategia di accelerare la dematerializzazione del prodotto. Abbiamo infatti implementato la procedura digitale, affiancando allo strumento della firma digitale, la video identificazione, realizzando e mettendo in atto la procedura “Sofàcile”, che ha consentito alla nostra rete agenziale di perfezionare le pratiche di cessione del quinto anche a distanza e ai nostri clienti la possibilità di sottoscrivere il finanziamento in totale sicurezza, comodamente dal “sofà di casa”.

Cosa vi aspettate 2021?

Per il 2021, ci aspettiamo una crescita del fatturato complessivo e in particolare nel settore della cessione del quinto, dove stiamo effettuando importanti investimenti per migliorare la fruibilità del prodotto lato agenti e lato clienti, perfezionando la digitalizzazione del prodotto con nuovi strumenti e nuovi servizi come lo Spid e la blockchain.

Avete avviato o pensate di avviare accordi con società di mediazione creditizia per la distribuzione dei vostri prodotti di cessione del quinto?

Attualmente abbiamo in essere numerosi accordi con le società di mediazione creditizia per la distribuzione dei prodotti di cessione del quinto. Il nostro obbiettivo è quello di consolidare le partnership, puntando anche su altri prodotti, come ad esempio il prestito personale, per esprimere al meglio la vocazione della nostra società multiprodotto nel settore del credito al consumo.