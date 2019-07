Giuseppe Scarano, ceo di Credito Facile: “Siamo nati per offrire un sostegno alle famiglie attraverso il presidio delle filiali di Facile Ristrutturare”

Si chiama Credito Facile ed è la nuova società di mediazione creditizia del Gruppo Renovars. “Siamo nati per offrire consulenza specialistica a chi sta cercando un finanziamento per ristrutturare o acquistare un immobile – spiega Giuseppe Scarano, ceo dell’azienda -. L’idea portante del progetto è quella di essere efficace nella risoluzione dei problemi che hanno le famiglie nell’avvicinarsi al mondo del credito”.

Qual è il vostro modello di business?

I collaboratori di Credito Facile opereranno nel settore del credito e assicurativo sull’intero territorio nazionale, presidiando le filiali di Facile Ristrutturare e dei partner del Gruppo Renovars. Lo scopo è quello di offrire competenze e servizi negli hub del gruppo in ogni singola provincia, evitando che i clienti siano costretti a percorrere lunghe distanze. Questo radicamento sul territorio ci consentirà di poter assegnare i potenziali clienti provenienti dalle trattative delle aziende del gruppo ai responsabili degli hub, che a loro volta li assegneranno ai diretti collaboratori. In questo modo daremo vita a un sistema premiante che terrà conto della produttività e del successo nella chiusura delle consulenze. Parallelamente la rete di Credito Facile sarà un catalizzatore di nuovo business per le 60 filiali di Facile Ristutturare. Nella gamma dei prodotti che offriremo ci sarà spazio per le migliori soluzioni creditizie corporate (leasing, noleggio a lungo termine, chirografario e factoring) in modo da soddisfare anche le esigenze dei partner del gruppo.

Come sarà strutturata la rete?

Punteremo su una forza commerciale di circa 200 collaboratori, presenti negli hub di Facile Ristrutturare. Saranno loro a costituire l’ossatura della struttura commerciale dell’azienda per il futuro prossimo.

E per quanto riguarda il management?

Possiamo contare su una squadra di manager di provata esperienza. Il nostro team garantirà una capillare assistenza e una formazione efficace, in modo da rendere possibile un rapido e armonico sviluppo della rete e una perfetta integrazione con il Gruppo Renovars.

Quali prodotti offrirete?

Per quanto riguarda il retail: prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio e della pensione, delegazioni di pagamento, mutui, anticipi Tfs, leasing ai privati, crediti ipotecari vitalizi. Sul versante corporate: leasing operativo e veicoli, factoring, cessioni dei crediti alla pubblica amministrazione e chirografari. In ambito assicurativo: polizze incendio e scoppio, credit protection insurance, polizze welfare e rc professionale.