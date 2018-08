Goldman Sachs lancia nel Regno Unito la banca retail Marcus

di

Il suo nome è Marcus, come quello del fondatore di Goldman Sachs (Marcus Goldman), ed è la nuova banca retail che il gruppo sta lanciando nel Regno Unito.

Al momento Marcus è accessibile solo ai dipendenti; sarà “aperta” al pubblico nel corso dei prossimi mesi, anche se, secondo quanto riporta il sito Mortgage Solutions, un portavoce di Goldman Sachs avrebbe dichiarato che, almeno inizialmente, la banca non intende occuparsi di mutui.

Il lancio di Marcus rappresenta “una pietra miliare importante nella crescita del business al consumo di Goldman Sachs – si legge in una nota dell’istituto -. La nostra offerta iniziale si concentrerà su prodotti trasparenti, semplici e di facile utilizzo. Non vediamo l’ora di costruire nuove relazioni e soddisfare le esigenze di risparmio dei clienti del Regno Unito”.

Quello avviato dal gruppo in Gran Bretagna non è il primo progetto del genere: già nel 2016 Goldman Sachs ha aperto una banca retail negli Stati Uniti. L’istituto non ha sedi fisiche ma opera esclusivamente online e ad oggi ha accumulato, secondo quanto riporta l’Indipendent, oltre 20 miliardi di dollari in depositi e dato in prestito ai clienti un ammontare di 3 miliardi di dollari.

