Grassi, amministratore delegato Credipass: “Siamo orgogliosi dell’efficienza e della preparazione del nostro middle office”

"Raramente si fa riferimento a chi lavora nel così detto 'dietro le quinte' e raramente una rete di vendita riconosce nell'attività del proprio back office un valore aggiunto. Anzi spesso viene considerato da 'chi è sul campo' come un freno al proprio business. Non è quello che accade nella nostra società, che sin dall'inizio ha molto puntato sull'efficienza dei processi e sull'integrazione tra rete e middle office". Così Stefano Grassi, amministratore delegato di Credipass.

“Forse il successo di questo elemento chiave nel nostro progetto – continua Grassi – è il fatto di aver stabilito che anche il middle office, oltre alla rete di vendita, risponda al direttore commerciale. È così che attraverso il lavoro quotidiano, il contatto assiduo e frequente, i corsi sulla comunicazione, la condivisione di obiettivi e tanto altro si è giunti a una relazione win-win tra l’operatore del middle office e la rete, a tutti i livelli. I nostri analisti hanno come compito quello di velocizzare il processo di istruttoria pratiche e arrivare al rogito nel più breve tempo possibile. Quindi vengono considerati dai nostri agenti come ‘soci’ che li aiutano a conseguire il risultato. Sono molto competenti, considerato che diversi di loro provengono da esperienze nel settore o addirittura dal mondo bancario. Recentemente abbiamo anche inserito nella rete nuovi giovani, che si sono prontamente integrati. Alle competenze tecniche e bancarie siamo stati abili ad aggiungere quelle commerciali e di comunicazione e dunque gli analisti possono essere considerati l’interlocutore ideale tra la rete e le banche, garantendo alla prima il risultato e alle seconde la sicurezza e l’assenza di rischi. Gli operatori del middle office sono circa 20, trasversali su tutte le banche e con qualche specializzazione di alcuni nei comparti prestiti e cessioni. Rispondono puntualmente a ogni richiesta della rete in tempo quasi reale attraverso i nostri strumenti informatici e fungono da vero e proprio help desk, con eccellenti capacità di problem solving”.

