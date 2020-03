GrifoTech (Grifo Holding), accordo con Aon Benfield

GrifoTech, la start up innovativa insurtech di Grifo Holding, primo hub di servizi del settore assicurativo e finanziario italiano, ha stretto un accordo con Aon Benfield s.p.a., la società di brokeraggio assicurativo e riassicurativo del Gruppo Aon in Italia, per la progettazione di polizze di nuova generazione sottoscrivibili direttamente dall’home banking, una vera e propria innovazione nell’ambito della bancassicurazione.

GrifoTech ha curato per conto di Aon Benfield la fase progettuale nonché lo sviluppo e la gestione della innovativa piattaforma It che permette l’attivazione delle polizze e il pagamento del relativo premio con carta di credito, senza necessità di firme cartacee.

Le banche potranno avvalersi della piattaforma e offrire il servizio ai propri correntisti: attraverso l’home banking, in una sezione dedicata, ciascuno di essi avrà la possibilità di attivare in pochi click la polizza assicurativa dedicata alla tutela e alla salute, pagando con carta anche il giorno prima della partenza e senza dover stampare documenti.

“Si tratta di un primo passo per supportare le banche nella creazione di un catalogo prodotti accessibili direttamente dall’home banking. A breve verranno realizzate anche nuove soluzioni innovative nel mondo dello sport e dei viaggi, da agganciare a una piattaforma blockchain che abilita prodotti parametrici a liquidazione automatica, di cui Aon Reinsurance Solution è promotrice, con l’intervento di importanti mercati Riassicurativi – ha dichiarato Alessio Izzo, managing director di Aon Reinsurance Solutions -. Questa piattaforma fungerà da marketplace: le compagnie collocheranno i propri prodotti parametrici e le banche prenderanno i prodotti da distribuire integrando i loro front end”.

“Abbiamo reso semplice e immediata l’offerta di coperture assicurative instant insurance

direttamente attraverso l’home banking; il livello del valore aggiunto percepito dai correntisti aumenta enormemente, essendo in grado di attivare velocemente diverse tipologie di polizze in piena autonomia anche dal proprio smartphone – ha aggiunto Andrea Pettinato, partner di GrifoTech (Grifo Holding) –. Riteniamo che, con queste soluzioni, l’area bancassicurazione di qualsiasi istituto di credito sia davvero completa andando a integrare la distribuzione diretta presso le filiali”.