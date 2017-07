Groupama Asset Management Sgr apre a Mil

di

Groupama Asset Management Sgr annuncia l’apertura della sua sede a Milano, in via Copernico 38, e l’ingresso di Eugenio Vecellio, 34 anni, come relationship manager.

Vecellio, 10 anni di esperienza nel settore dell’asset management, proviene da Global Selection Sgr del gruppo elvetico Banca del Ceresio dove negli ultimi anni si è dedicato al mercato degli investitori istituzionali e wholesales.

In Groupama Am Sgr si occuperà prevalentemente di clienti wholesales e istituzionali del Nord Italia e riporterà direttamente a Fabrizio Salvi, responsabile dell’area sviluppo commerciale e servizio clienti di Groupama Am Sgr.

“Dalla start up di Groupama Am Sgr a Roma nel 2007 abbiamo raggiunto oggi gli 8,5 miliardi di euro in gestione: in dieci anni abbiamo sviluppato rapporti consolidati con i maggiori investitori istituzionali italiani e abbiamo saputo innovare, lanciando nel 2016 il Supply Chain Fund, il primo fondo di direct lending autorizzato da Banca d’Italia che avvicina il mondo delle imprese in cerca di finanziamento ai capitali degli investitori istituzionali. Oggi l’apertura della nostra sede di Milano rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di sviluppo e di crescita in Italia”, ha spiegato Alberico Potenza, direttore generale di Groupama Am Sgr.

Groupama Asset Management Sgr è una società di gestione del risparmio, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset Management Sa, uno dei principali attori europei nella gestione attiva degli investimenti con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali. Con sede a Roma, ha patrimoni in gestione per 8,5 miliardi di euro e annovera tra i propri clienti alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra fondi pensione chiusi, casse di previdenza, fondazioni bancarie e compagnie di assicurazione.

