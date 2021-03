Groupama Assicurazioni al fianco di Legambiente per sostenere progetti innovativi di sostenibilità ambientale

Al via la partnership tra Groupama Assicurazioni e Legambiente, una sinergia per valorizzare e premiare insieme l’innovazione tecnologica ambientale e sociale di impresa al centro del tradizionale “Premio Innovazione Amica dell’Ambiente” organizzato dall’associazione ambientalista.

Il Premio è un riconoscimento nazionale che ogni anno Legambiente attribuisce a innovazioni di prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali che dimostrino di contribuire a significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità ambientale e che si segnalino per originalità e potenzialità di sviluppo, in relazione alle specificità territoriali.

Sostenibilità, impatto ambientale, innovazione tecnologica e giovani talenti sono le parole d’ordine della mission di Groupama Assicurazioni, da sempre impegnata al fianco dei cittadini e delle imprese italiane nella promozione di pratiche sostenibili. Una mission che ha trovato il suo alleato naturale in Legambiente, che da oltre quarant’anni porta avanti attività e progetti sul campo.

Il “Premio Innovazione Amica dell’Ambiente”, che mette insieme una importante rete di Enti, Associazioni ed Istituzioni, ha lo scopo di creare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, valorizzando quelle realtà che sappiano raccogliere le sfide dell’ambiente come valore e opportunità irrinunciabile di sviluppo economico e sociale.

Il premio vuole essere anche un momento di celebrazione delle innovazioni eccellenti, al fine di rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento nel perseguimento di un futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse, indicando in maniera chiara le aree di miglioramento.

Groupama Assicurazioni sarà partner esclusivo di Legambiente in questo percorso, che si propone non solo come un riconoscimento della bontà dell’innovazione, ma anche come una forma di aiuto concreto alle realtà che saranno ritenute più meritevoli, con particolare attenzione ai giovani residenti nei piccoli comuni italiani.

La Compagnia, infatti, destinerà un contributo economico a ciascun vincitore e predisporrà un Premio speciale Groupama Assicurazioni costituito da un’assicurazione ‘studiata ad hoc’ per ogni settore di appartenenza.

“Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso al fianco di Legambiente perché la nostra azienda non coltiva solo il business: l’attenzione all’ambiente e al sociale è una delle missioni portanti della compagnia”, ha dichiarato Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni –Prossimità, impegno, performance e solidarietà: in Groupama Assicurazioni promuoviamo politiche aziendali finalizzate ad un modello di impresa sostenibile che tiene conto non solo della ricchezza, ma anche della coesione sociale e della tutela delle risorse e che si integra con la nostra missione di assicuratori grazie ad una profonda responsabilità ambientale e sociale. Un gesto dovuto, di rispetto e protezione per le persone e per le generazioni future. Il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente, che realizzeremo insieme a un partner come Legambiente che è l’emblema della sostenibilità in Italia, farà emergere le eccellenze e le positività del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Siamo molto orgogliosi che la nostra azienda possa contribuire a sostenerle e a valorizzarle”.

“Da sedici anni, con il ‘Premio Innovazione Amica dell’Ambiente’ – ha aggiunto Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – raccontiamo l’altro volto dell’Italia capace di unire con lungimiranza sostenibilità ambientale e innovazione, grazie a diverse realtà che hanno deciso di percorrere questa strada. Il nostro auspicio è che queste esperienze e storie si moltiplichino sul territorio nazionale e siano prese come esempio, perché capaci di favorire uno nuovo sviluppo economico moderno ed innovativo. Quest’anno, il Premio si avvarrà di un partner importante come Groupama Assicurazioni, con cui siamo ben felici di collaborare e di raccontare come la tecnologia e l’innovazione possano dare un prezioso e importante contributo nella lotta alla crisi climatica”.