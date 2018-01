Gruppo Bper, nuovo ingresso nella direzione wealth e investment management

di

Il Gruppo Bper rafforza il proprio team nel wealth management. A sei mesi di distanza dall’ingresso di Fabrizio Greco in qualità di responsabile della direzione wealth e investment management, si unisce alla squadra anche Grazia Orlandini, con l’incarico di responsabile degli investimenti del gruppo, a diretto riporto di Greco.

Queste assunzioni supportano la strategia del gruppo volta a rafforzare il proprio posizionamento nelle aree del private banking e del wealth management.

Grazia Orlandini, 43 anni, ha maturato una esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito, ricoprendo nel tempo diversi incarichi di responsabilità. Per 14 anni, fino al 2013, Orlandini ha operato nel Gruppo Montepaschi Asset Management divenuto in seguito Anima Sgr, dove si è occupata di strategie di investimento, dai prodotti più tradizionali a quelli alternativi, come gestore prima e come responsabile Investimenti poi.

Più recentemente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Alpi Fondi Sgr, coinvolta in un processo di valorizzazione da parte di un private equity.

Orlandini ha una laurea e un master presso l’università Bocconi, una specializzazione presso la Haas School della Berkeley University ed è Cfa charterholder.

“All’ingresso di Fabrizio Greco in qualità di responsabile della direzione wealth e investment management del Gruppo Bper si aggiunge ora quello di Grazia Orlandini: una figura di elevata professionalità con esperienza specifica nei settori del risparmio gestito e del private banking, in cui il Gruppo esprime una presenza di alto livello con un’offerta qualificata di servizi che nei prossimi mesi sarà ulteriormente potenziata”, ha dichiarato il vice direttore generale di Bper Banca Pierpio Cerfogli.

