Gruppo Cf Assicurazioni, crescita del 20% nel 2018

Una crescita del 20%, corrispondente a circa 50.000 nuove polizze. È questo il risultato raggiunto dalle compagnie assicurative del Gruppo Tecnocasa nel corso del 2018.

Si tratta di un risultato incoraggiante, commenta l’amministratore delegato Michele Cristiano, nell’ambito del programma di sviluppo che prevede il raddoppio del volume di affari previsto dal piano industriale quinquennale.

Le compagnie, specializzate nel settore della protection e in particolare della credit protection e delle coperture assicurative connesse alla cessione del quinto, hanno recentemente ampliato il proprio sistema di offerta al mondo dei bisogni previdenziali con nuovi e innovativi prodotti di welfare integrato.

Per il 2019 la parola d’ordine resta la crescita, sia per quanto riguarda la raccolta assicurativa che per l’ampliamento dei vari canali distributivi.

In particolare Cf assicurazioni punta a sviluppare ulteriormente gli accordi di bancassicurazione e a implementare la rete dei cosiddetti intermediari tradizionali, attraverso un catalogo prodotti innovativo e in grado di garantire interessanti livelli di remunerazione.

Anche per le reti di mediazione creditizia e per gli agenti in attività finanziaria sono state predisposte soluzioni nuove che integrano garanzie danni, garanzie vita e servizi aggiuntivi, con una forte attenzione ai bisogni del cliente.

A proposito di nuovi prodotti, nel 2019 è previsto il lancio della nuova offerta dedicata all’abitazione e alle coperture dei rischi connessi alla locazione degli immobili.

