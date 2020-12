Gruppo SantaMaria, collaborazione con il Banco Alimentare della Sicilia

È iniziata il primo dcembre la collaborazione di Gruppo SantaMaria s.p.a., la società di professionisti del credito specializzata nei finanziamenti alle famiglie, con il Banco Alimentare della Sicilia, l’associazione che, come una grande rete a disposizione dei più poveri, si occupa del recupero delle eccedenze della filiera agroalimentare per ridistribuirle ad enti che offrono aiuti alimentari a persone e famiglie in difficoltà.

“Abbiamo scelto di abbracciare l’attività del Banco Alimentare delle Sicilia perché, in questo anno così speciale, vogliamo dare il nostro piccolo, grande contributo per sostenere una delle più nobili imprese: offrire da mangiare a chi ne ha bisogno – ha dichiarato Mario Scandura, consigliere di Gruppo SantaMaria – Per questo, abbiamo deciso di donare, per ogni contratto che andremo a concludere, 4 pasti a coloro che più hanno bisogno del nostro aiuto. Abbiamo deciso di supportare l’attività del Banco Alimentare della Sicilia perché conosciamo e condividiamo i valori sui quali si fonda, che sono gli stessi che hanno sempre animato anche il nostro modo di lavorare: passione, responsabilità, centralità della persona”.

Partecipato da Avvera, Gruppo Credito Emiliano, Gruppo SantaMaria è un intermediario del credito specializzato nei finanziamenti alle famiglie tramite cessione del quinto, prestiti personali e mutui per la casa.

Formata da consulenti esperti che seguono i propri clienti dalla fase di richiesta del preventivo fino all’erogazione completa del prestito, Gruppo SantaMaria S.p.A. offre ai suoi clienti le soluzioni perfette per rispondere ad ogni loro bisogno.

Le condizioni dei finanziamenti permettono sempre di offrire condizioni particolarmente vantaggiose; una proposta fra tante: Gruppo SantaMaria offre ai suoi clienti 28.000 euro in 120 rate da 279 euro, con Tan 3,54% e TAEG 3,72%. È possibile ottenere un preventivo gratuito e senza impegno, con l’esito in un’ora.