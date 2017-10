Guardia di Finanza arresta 17 persone per associazione a delinquere, furto e usura ad Agropoli

di

Sono 17 in totale i soggetti destinatari di un’ordinanza del Tribunale applicativa di misure cautelari personali e reali disposte dal Gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) su richiesta della Procura della Repubblica.

ll provvedimento del Tribunale, si legge in un comunicato, giunge a conclusione di complesse indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti cilentani responsabili, a vario titolo, di reati associativi finalizzati all’usura, alla ricettazione e al furto con destrezza su tutto il territorio nazionale.

L’attività di polizia in corso rappresenta l’epilogo dell’operazione Golden Hand eseguita dalla Guardi di Finanza di Salerno nel novembre 2012, operazione che consentì il sequestro di prevenzione di un patrimonio per un valore di circa 14 milioni di euro nei confronti della famiglia “Marotta”, soggetti ritenuti pericolosi perché abitualmente dediti alla commissione di delitti con i cui proventi conducevano un elevato tenore di vita in assenza di redditi dichiarati.

In quel contesto fu disposta dal Tribunale di Salemo l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e la misura ablativa patrimoniale. Nonostante l’applicazione delle misure di revenzione, alcuni dei sorvegliati e i parenti più prossimi hanno continuato a porre in essere numerosi delitti contro il patrimonio.

Le indagini della Guardia di Finanza di Salerno sono nate da alcune ipotesi di usura con interessi anche superiori al 100% annuo, ma hanno svelato ben presto uno scenario molto più ampio che ha consentito di accertare l’esistenza di due organizzazioni finalizzate alla commissione di reati predatori ed alla ricettazione dei monili trafugati nelle gioiellerie di tutto il territorio nazionale.

Durante le indagini della Guardia di Finanza alcuni degli indagati sono stati tratti in arresto proprio grazie alle segnalazioni della Fiamme Gialle, come accaduto per un furto commesso a Grosseto a maggio 2014 da due donne, poi fermate e tratte in arresto a Battipaglia, tra l’altro per aver violato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, mentre erano di rientro e si clirigevano dal ricettatore. Nella borsa di una delle due, all’interno di un calzino colorato. fu rinvenuta la refurtiva consistente in 150 grammi d`oro.

Il Tribunale ha inoltre disposto il sequestro di tutti beni di una gioielleria di Battipaglia, il titolare della quale aveva ricettato in più occasioni i preziosi trafugati in altre gioiellerie ubicate in varie località del territorio nazionale.

Guardia di Finanza arresta 17 persone per associazione a delinquere, furto e usura ad Agropoli ultima modifica: da