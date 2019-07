Guardia di Finanza: scoperta maxi truffa su criptovalute Onecoin

I finanzieri del Nucleo speciale antitrust hanno sequestrato questa mattina 7 siti web e 93 pagine social sui quali venivano offerte cripto-valute chiamate “Onecoin” con la promessa di guadagni milionari.

Cinque persone, residenti nelle province di Trento, Padova e Viterbo, sono state denunciate per i reati di truffa e una di loro, in concorso con altre due residenti nelle province di Verona e Mantova, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di accertare una truffa ben architettata da 6 promotori italiani, alcuni dei quali tuttora attivi nel Nord-Est, di età compresa tra i 23 ed i 52 anni che avevano coinvolto anche il legale rappresentante di una società romana di formazione aziendale.

I truffatori proponevano sul web, sui social o col più tradizionale “passaparola”, una serie di corsi formativi in materia finanziaria ai quali erano abbinati dei pacchetti di “moneta elettronica”, o meglio “criptovaluta”, che gli acquirenti pagavano a partire da 100 euro.

I corsi formativi servivano per istruire gli acquirenti sul meccanismo di proposta della “criptovaluta Onecoin” e, per indurre gli acquirenti a reclutare altre ignare vittime da truffare; a questi venivano promessi guadagni che sarebbero potuti arrivare fino a 35.000 euro settimanali.

Il meccanismo di frode faceva capo alla società italiana e ad altre due società estere, alle quali facevano riferimento i promoter italiani. Tre di loro sono stati bloccati dai finanzieri presso l’aeroporto di Orio al Serio (BG) mentre portavano al seguito ben 117.840 euro, frutto della vendita di pacchetti formativi e “moneta OneCoin”.

Le indagini, svolte parallelamente al procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha già dichiarato scorretta la pratica commerciale e ha irrogato complessivamente sanzioni amministrative per 2.595.000 euro, hanno consentito di appurare l’inattendibilità delle promesse dei cospicui guadagni futuri fatte dai truffatori.

Infatti dalle analisi forensi è emerso che mancavano del tutto le strutture fisiche e gli algoritmi di calcolo che servono per governare le complesse procedure crittografiche per la produzione delle “monete elettroniche”.

Fondamentale, per la riuscita dell’operazione, è stato il costante coordinamento tra il Nucleo speciale antitrust, la componente territoriale della Guardia di Finanza e le autorità giudiziarie di riferimento, che ha consentito, da ultimo, di evidenziare l’attualità e la pericolosità della truffa individuata e tempestivamente interrotta.