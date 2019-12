Hdi Assicurazioni e Vodafone Business, siglata partnership per offrire protezione agli automobilisti

Hdi Assicurazioni, parte del Gruppo Talanx di Hannover, e Vodafone Business, grazie ai servizi di Vodafone Automotive, hanno siglato una partnership per creare Hdi Insieme, la polizza telematica che offre maggiore sicurezza e protezione agli automobilisti attraverso la valutazione dei dati di utilizzo del veicolo e dello stile di guida.

Grazie alle tecnologie telematiche on-board e ai servizi di telematica assicurativa di Vodafone Automotive, Hdi Insieme può garantire una maggiore protezione ai suoi clienti e calibrare al meglio il rischio assicurativo. La rilevazione dei dati di viaggio e dello stile di guida (frenate, velocità e approccio in curva) consente infatti all’assicurato di conoscere e migliorare la propria condotta al volante e all’assicurazione di creare programmi per premiare gli automobilisti che abbiano adottato comportamenti virtuosi.

Il servizio, che sarà disponibile in tutte le Agenzie Hdi Assicurazioni dal prossimo 1° gennaio, comprende inoltre un’app dedicata, che permette all’utente di connettersi da remoto al veicolo, visualizzarlo su mappa ed essere avvisato se dovesse uscire da una zona predefinita. Con l’app Hdi Insieme l’automobilista può anche accedere allo storico dei suoi viaggi, conoscere il suo stile di guida e ricevere suggerimenti per aumentare la propria sicurezza, o ancora una notifica nel caso in cui superi una velocità prestabilita.

La soluzione sviluppata da Hdi Assicurazioni e Vodafone Business fornisce anche un servizio di soccorso stradale in caso di incidente o necessità di assistenza. Grazie alla connessione e alla geo-localizzazione del veicolo, è possibile inviare (manualmente o automaticamente) una richiesta di intervento alla centrale operativa di sicurezza di Vodafone Automotive. L’operatore della centrale contatta il conducente e attiva, se richiesto, un immediato soccorso; in caso di non risposta, una valutazione basata sulla ricostruzione digitale dell’incidente permette di decidere il tipo di intervento da effettuare. Infine, in caso di sinistro, la trasmissione telematica dei dati fornita dal servizio Hdi Insieme permette di velocizzare il processo di liquidazione.

Per Hdi Assicurazioni, Vodafone Business ha realizzato una soluzione end-to-end, completa di customer experience, servizi di sicurezza per le persone e i veicoli e un disegno progettuale comprensivo di device, connettività e piattaforma telematica, abilitando un ecosistema connesso e integrato in cui il cliente assicurato possa sentirsi assistito e protetto.