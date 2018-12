Hdi Assicurazioni presenta Easy Pir

di

In uno scenario globale sempre più caratterizzato dalla necessità di anticipare gli scenari futuri, la tutela del risparmio individuale diventa un tema improrogabile. È per questo che Hdi Assicurazioni ha studiato e lanciato “Easy Pir”, un piano individuale di risparmio a lungo termine.

Le prestazioni del Pir targato Hdi Assicurazioni saranno innanzitutto caratterizzate da una strategia di investimento incentrata sulla ricerca, in particolare tra le società italiane, di redditività nel medio e lungo termine. Attraverso un approccio dinamico ed un’attenta selezione dei titoli azionari ed obbligazionari, nel paniere di investimento saranno incluse solo società solide, prevalentemente italiane e capaci nel tempo di generare utili e di essere competitive.

Non solo performance. Oltre ai benefici economici e alla possibilità per il risparmiatore di beneficiare dell’agevolazione fiscale ai fini Irpef, “Easy Pir” è un prodotto caratterizzato da un importante contenuto sociale, ispirato alla sostenibilità. In linea con i criteri di responsabilità sociale che da sempre contraddistinguono la Compagnia, non solo saranno esclusi alcuni settori di investimento ma Hdi si propone di seguire una politica di investimento orientata alla tutela dell’ambiente privilegiando quelle società vocate all’innovazione dei processi e dei prodotti, all’efficienza energetica e all’impiego ottimale delle risorse.

“Volevamo offrire ai nostri clienti un prodotto che prevedesse la possibilità di coniugare redditività e benefici fiscali, senza però per questo sacrificare il tema della sostenibilità. Abbiamo creato, quindi, “Easy Pir”, a dimostrazione dell’attenzione che Hdi Assicurazioni pone nello studio di prodotti che siano al fianco dei suoi clienti”, ha dichiarato il vice direttore generale di Hdi Assicurazioni Fabio Rogato.

