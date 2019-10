Hdi Assicurazioni presenta “Progetto investimento flex”

Si chiama “Progetto investimento flex” il nuovo prodotto targato Hdi Assicurazioni pensato per fornire ai clienti uno strumento in grado di concretizzare le loro scelte di investimento.

“Sul mio futuro decido io” è il claim scelto per un prodotto che non a caso permette di scegliere la combinazione di investimento più adatta tra quelle disponibili. Progetto investimento flex è un prodotto in forma mista a premio unico che consente di scegliere fra ben sei combinazioni di investimento predefinite, con possibilità di versamenti aggiuntivi e potendo scegliere per questi una combinazione differente rispetto alla scelta iniziale.

Seguendo l’approccio etico che Hdi Assicurazioni ha adottato per realizzare una progressiva decarbonizzazione del portafoglio, gli investimenti mirano tutti alla selezione di strumenti finanziari riconducibili ad aziende particolarmente attive nella tutela dell’Ambiente, trasparenti nella Governance, attente alla riduzione degli squilibri sociali o che comunque applichino elevati standard di sostenibilità nell’esercizio delle rispettive attività.

Non solo flessibilità. Perché Progetto investimento flex, grazie ad una diversificazione degli investimenti, si caratterizza per elevati standard di sicurezza in quanto il capitale investito nella Gestione Separata si consolida per mezzo delle rivalutazioni annuali riconosciute. Senza però dimenticare le performance raggiungibili cogliendo le opportunità offerte dai mercati finanziari.

“Volevamo realizzare un prodotto in grado di adattarsi in maniera flessibile alle esigenze di investimento di ogni nostro Cliente e che fosse da loro percepito davvero come “su misura”. Progetto investimento flex realizza tutto questo, completando la gamma dei prodotti Ramo Vita di Hdi con una soluzione all’avanguardia e, soprattutto, sostenibile”, ha commentato il vice direttore generale di Hdi Assicurazioni Fabio Rogato.