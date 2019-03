Hdi Assicurazioni presenta “Progetto investimento”

di

Hdi Assicurazioni ha lanciato “Progetto investimento”, il prodotto Ramo Vita pensato per diversificare la gestione dei risparmi dei suoi clienti.

In uno scenario dove le assicurazioni avranno sempre più un ruolo sociale fondamentale, Hdi ha deciso di ampliare il sistema di offerta dei Rami Vita realizzando un prodotto che consenta di investire in una soluzione innovativa in grado di combinare sostenibilità, sicurezza e, allo stesso tempo, ricerca di performance.

Progetto investimento è un prodotto in forma mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi che investe il premio corrisposto in una Gestione Separata ed in un Fondo Interno la cui politica di investimento è orientata verso aziende particolarmente attive nella tutela dell’Ambiente, trasparenti nella governance, attente alla riduzione degli squilibri sociali o che comunque applichino elevati standard di sostenibilità nell’esercizio delle rispettive attività.

Sul tema degli investimenti Hdi Assicurazioni ha deciso di rafforzare il suo sforzo verso quelli sostenibili (Esg) intendendo per gli anni a venire di voler intraprendere un percorso di progressiva decarbonizzazione del portafoglio. La scelta va nel senso della sostenibilità ma soprattutto della ricerca di valore in quei settori che sempre più saranno trainanti per il mercato e attraenti in termini di redditività futura.

Non solo sostenibilità. Infatti, Progetto investimento consente di diversificare, su un orizzonte temporale di medio periodo, l’investimento dei propri risparmi, e prevede un meccanismo per la determinazione delle spese decrescente all’aumentare dell’importo del premio (o della somma dei premi) agevolando il cliente interessato ad investire importi elevati.

“Oggi, Hdi Assicurazioni amplia la sua offerta nei Rami Vita con Progetto investimento, coniugando sicurezza, sostenibilità e performance. Siamo fiduciosi del suo successo visto che, nel 2018, con riferimento ai prodotti multiramo, il mercato ha registrato un incremento dei nuovi premi pari al 10,1%, rispetto all’anno precedente. Segno tangibile del fatto che l’offerta di Hdi è perfettamente allineata ai trend di mercato e alle esigenze attuali dei suoi clienti”, ha dichiarato il vice direttore generale di Hdi Assicurazioni, Fabio Rogato.

