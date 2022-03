Hdi Assicurazioni: nel 2021 raggiunti i risultati migliori della storia della compagnia

Hdi Assicurazioni ha chiuso l’esercizio 2021 non solo confermando i risultati positivi conseguiti negli ultimi esercizi ma registrando i risultati migliori nella sua storia. L’annuncio è arrivato questa mattina dalla compagnia, che ha precisato che il risultato netto è stato pari a 65 milioni di euro, con un incremento del 14,2% rispetto ai 56,9 milioni di euro dell’esercizio precedente.

Il risultato ante imposte si è attestato a 94 milioni di euro, rispetto a 81,7 milioni registrati nel 2020; mentre il patrimonio netto a 662,3 milioni di euro, in crescita di 280,2 milioni rispetto a dicembre 2020.

La raccolta premi del lavoro diretto è risultata pari a 1.573,6 milioni di euro, in crescita del 3,2% rispetto ai 1.524,8 milioni dell’esercizio precedente. I rami vita, con 1.147,1 milioni di euro, registrano una crescita del 2,3%. La produzione dei rami danni nel 2021 ha raggiunto i 426,5 milioni di euro, con un incremento del 5,6% rispetto al 2020.

Gli investimenti sono arrivati a 8.254 milioni di euro, in crescita di 754,8 milioni rispetto a dicembre 2020.

Il combined ratio dei rami danni è stato pari a 80,7%, in miglioramento rispetto al 2020

Il solvency ratio ha registrato una crescita attestandosi al 245,4 rispetto al 151,1% del 2020.

“Veniamo da due anni di pandemia che hanno stravolto lo scenario mondiale e, purtroppo, questo 2022 inizia in un contesto forse ancora più complesso di quanto stiamo lentamente lasciandoci alle spalle. Ciononostante, la nostra compagnia e la sua rete di vendita hanno saputo tenere la barra dritta verso performance ogni anno migliori ed in crescita, dando il massimo – ha commentato l’amministratore delegato di Hdi Assicurazioni Roberto Mosca -. Non era scontato, anzi. Eppure, oggi possiamo guardare con soddisfazione ai risultati raggiunti i quali, confermando la precedente Semestrale, ci dicono che per il terzo anno consecutivo Hdi chiude il suo Bilancio con i migliori risultati della sua storia. Un risultato che ci darà maggiore forza e slancio per le prossime sfide che ci aspettano all’orizzonte”.