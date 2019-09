Hdi Assicurazioni, utili in crescita di 12,5 milioni nel I semestre

Il consiglio di amministrazione di Hdi Assicurazioni ha approvato i risultati al 30 giugno 2019. La compagnia ha chiuso positivamente il primo semestre 2019 con una importante crescita dell’utile netto che raggiunge 24,07 milioni di euro, in aumento di ben 12,57 milioni di euro rispetto al primo semestre 2018.

Positivo sia il risultato dei Rami Danni che raggiunge quota 9,15 milioni di euro, aumentando di 1,84 milioni rispetto al primo semestre dell’anno precedente, che quello dei Rami Vita, che raggiunge 14,92 milioni di euro, crescendo di 10,73 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018.

Quasi raddoppiato l’utile ante imposte che è pari a 36,75 milioni di euro (+18,03 milioni rispetto al primo semestre 2018), di cui 12,97 milioni afferenti ai rami danni e 23,78 milioni ai rami vita, in crescita di 16,01 milioni rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto al 30 giugno 2019 ammonta, invece, a 268,68 milioni di euro.

A due cifre l’incremento dei premi del lavoro diretto, che con 931,07 milioni di euro registra un aumento del +12,9%. La crescita è dovuta prevalentemente al buon andamento dei rami vita, la cui quota è pari a 724,41 milioni di euro (+15,5% rispetto al primo semestre 2018) mentre quella relativa ai rami danni è di 206,66 milioni di Euro (+4,5% rispetto al primo semestre 2018).

Trend di crescita confermato anche in tema di investimenti che, escludendo quelli a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, raggiungono i 6.492,91 milioni di euro, incrementandosi di 571,84 milioni.

Anche l’andamento tecnico del rapporto tra il costo dei sinistri e delle spese di gestione sui premi è in linea con i buoni risultati raggiunti. Il combined ratio passa dal 94,71% del primo semestre 2018 al 94,06% del primo semestre 2019, confermando così il suo costante trend di miglioramento.

“È evidente che i risultati raggiunti in questa prima metà dell’anno sono molto, molto positivi. Siamo molto soddisfatti – ha osservato l’amministratore delegato di Hdi Assicurazioni Roberto Mosca –. E se saremo in grado di proseguire con questo trend, si profila un ottimo 2019 per la nostra compagnia. Non ho motivo per dubitare che i nostri colleghi e la nostra Rete Agenti possano raggiungere, insieme, questo traguardo”.