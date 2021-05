Hdi e Amissima Assicurazioni offrono assistenza legata a vaccinazione covid-19

Sensibilizzare le persone sul tema vaccini offrendo loro informazioni chiare e precise e assistenza in caso di necessità. Su questo presupposto si basa la prima iniziativa congiunta firmata Amissima Assicurazioni e Hdi Assicurazioni. Dal 13 maggio al 31 luglio 2021 sottoscrivendo la polizza “Protezione linea persona” di Amissima Assicurazioni o la “Globale infortuni e ipm” di Hdi Assicurazioni saranno incluse senza costi aggiuntivi le garanzie di assistenza legate alla vaccinazione covid-19 di Europ Assistance Italia, la compagnia specializzata nell’assistenza alla persona.

La garanzia assistenza offre a tutti gli assicurati un contatto diretto con medici e operatori qualificati, per ottenere informazioni utili a chiarire qualsiasi dubbio in merito alla vaccinazione anti covid.

Il servizio prevede, pre vaccinazione, un’infoline attraverso la quale poter approfondire le linee guida ministeriali sul tema, richiedere informazioni di carattere generale sulle vaccinazioni, eventuali controindicazioni ed effetti collaterali.

Per chi si è già sottoposto alla vaccinazione, è disponibile una consulenza medica telefonica, per una valutazione del proprio stato di salute. Se dal consulto telefonico emergesse la necessità di effettuare una visita medica di accertamento, sarà previsto l’invio di un medico o di un’ambulanza presso il domicilio dell’assicurato.

“Sin dall’inizio dell’epidemia, la nostra compagnia non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e prossimità a tutela dei clienti e degli agenti di Hdi – ha osservato Tommaso Di Gennaro, vice direttore generale – direttore commerciale Hdi Assicurazioni -. Per questo, nel momento del massimo impegno nella campagna vaccinale, abbiamo deciso di farci trovare ancora una volta al fianco dei nostri assicurati, fornendo loro assistenza e supporto pre e post vaccinazione”.

“Il claim del gruppo Talanx, di cui Amissima Assicurazioni fa parte dal 1° aprile, è ‘Together’ e quello di Hdi Assicurazioni è ‘Al tuo fianco, ogni giorno’. Non sono semplici slogan, ma valori in cui abbiamo sempre creduto fortemente – dichiara Antonio Scognamillo, Direttore Commerciale di Amissima Assicurazioni – Siamo vicini alle persone, anche in questo momento psicologicamente impegnativo”.