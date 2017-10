Helvetia, online il nuovo sito

di

È online la versione completamente rinnovata del sito del Gruppo Helvetia Italia, con un layout più moderno, innovativo e dinamico in funzione dell’esigenze di ogni utente.

La nuova tappa del percorso di innovazione di Helvetia, in linea con la Strategia 20.20, passa infatti anche per il restyling del sito Internet, che si pone un nuovo obiettivo: la product awareness.

Nel progettare il piano editoriale e la navigazione del sito, Helvetia ha pertanto deciso di puntare ad essere ben presente in risposta ad alcune domande generiche che le persone pongono ai motori di ricerca rispetto ad una data categoria di prodotti e servizi assicurativi.

Da qui contenuti e User experience che interagiscono: i contenuti vengono redatti per intercettare la domanda, mentre l’architettura informativa e i percorsi di navigazione devono semplificare la lettura e l’individuazione delle risposte.

Il nuovo sito internet Helvetia si pone quindi come un percorso, con una navigazione che di volta in volta viene decisa dall’utente stesso. Le diverse sezioni di cui si compone, sono appositamente pensate per essere interattive e per aiutare l’utente nella ricerca del contenuto desiderato.

E non parliamo unicamente di prodotti assicurativi, ma anche di contenuti esplicativi di temi più o meno complessi e generici per poter ampliare la propria cultura assicurativa. Tale obiettivo perseguito fino ad oggi dal Blog, continuerà sul nuovo sito internet nel quale il Blog sarà incorporato.

La veste grafica completamente nuova e innovativa, uguale per tutte le Business Unit Helvetia presenti in Europa, supporterà e agevolerà a pieno il percorso dell’utente, in piena sinergia con gli obiettivi aziendali che mirano a favorire la centralità del cliente e la velocità dei processi nel veicolare le informazioni.

