Hgroup, il 30 e il 31 maggio career day a Roma e Milano

Hgroup s.p.a. e la sua Academy aprono ufficialmente la stagione del recruiting con due date: giovedì 30 maggio a Roma e venerdì 31 maggio a Milano.

Il programma prevede la presentazione di tutte le società del gruppo, delle convenzioni bancarie, assicurative e finanziarie attive e delle figure professionali del promotore creditizio e del property finder.

“I risultati già raggiunti in questi primi mesi non bastano, Hgroup è in continuo movimento. Per poter garantire una presenza sempre più capillare sul territorio apre nuovamente le sue porte offrendo grandi possibilità di crescita personale e lavorativa – si legge in una nota -. Grazie a una Academy interna con i migliori docenti e al tutoring dei manager, in poche settimane, è possibile acquisire le competenze necessarie a svolgere una delle professioni più interessanti ed avere una remunerazione molto soddisfacente”.

L’evento è gratuito previa prenotazione via mail all’indirizzo [email protected]

Hgroup – Fondato nel 2009, Hgroup è oggi uno dei leader nel mercato della mediazione creditizia, con una rete di 650 collaboratori e oltre 50 dipendenti. Nel 2018 ha intermediato 1,2 miliardi di operazioni di finanziamento (mutui ipotecari, prestiti personali e cessioni del quinto). Oltre a Credipass, la società di mediazione, fanno parte del gruppo anche Medioinsurance (broker assicurativo), Casashare (innovativa app per agevolare gli agenti immobiliari) e Realizza (rete immobiliare property finder) e Relabora, start-up di Hgroup, specializzata nell’erogazione di prodotti e servizi per il Real Estate in particolare il Verificasa realizzato assieme a Cerved.