Hgroup incontra la Fimaa il 27 maggio a Terranuova Bracciolini (AR)

Lunedì 27 maggio, a Terranuova Bracciolini (AR), presso Il Bixtrot, in via dell’Olmo 71/A, Hgroup incontra la Fimaa.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Sessione mattina

Ore 10.30 registrazione partecipanti

Ore 10.45 saluti e inizio lavori

Ore 11.00 Enrico Quadri, amministratore delegato Hgroup Spa

“Hgroup&Fimaa-sinergia vincente”

Ore 11.20 Maurizio Visconti, direttore commerciale Credipass

“Prodotti e strumenti esclusivi a disposizione degli associati Fimaa a supporto dell’attività

di acquisizione e vendita”

Ore 12.00 Roberto Di Domenico (Relabora) e Giovanni Rovelli/Fabio Zucchinali (Cerved)

“Verificasa – Uno strumento unico che qualifica l’attività del professionista e ne mette in

sicurezza il business”

Ore 12.30 Riccardo Arturi, area manager Casashare

“La nuova tecnologia per l’acquisizione, Casashare diventa l’assistente virtuale per gli

operatori del real estate grazie alla nuova App”

Ore 13.00 Antonio Vella, amministratore unico Medioinsurance

“La Rc professionale per gli associati Fimaa, le sue caratteristiche e le sue estensioni”

Ore 13.30 – 14.30: pausa pranzo

Sessione pomeriggio

Ore 14.30 Anna Lapini, presidente Confcommercio Toscana

saluto e introduzione

Ore 14.45 Santino Taverna, presidente Fimaa Italia

“Incompatibilità, mercato e operatori alla luce della recente modifica normativa”

Ore 15.15 Daniele Mammani, avvocato consulente Fimaa Italia

“Immobili da costruire, la nuova legge sui preliminari di compravendita, obbligo di stipula

dal notaio”

Ore 15.45 Carlo Barbagli, presidente Fimaa Toscana

“Importanza dello standard operativo condiviso per agenti immobiliari”

Dibattito e condivisione lavori consigli direttivi provinciali

Ore 16.15 Carlo Barbagli, conclusioni

Modera i lavori: Marco Salvadori, responsabile Area Lavoro Confcommercio Toscana