Hgroup, siglato accordo con Iad Italia

Hgroup e Iad Italia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione commerciale che mira a portare interessanti innovazioni sia nel settore creditizio che in quello immobiliare.

Il gruppo Iad è stato fondato in Francia nel maggio del 2008 da tre esperti del settore immobiliare e deve il suo successo al modello di business che unisce immobiliare, digitale e network marketing. Iad è un network di agenti indipendenti basato su un innovativo modello che supera il tradizionale concetto di agenzia fisica, offrendo un servizio competitivo per tutti coloro che desiderano comprare, vendere o affittare una proprietà e promuove una stretta relazione fra il consulente immobiliare e il cliente.

Hgroup è una holding a capo di un gruppo di società che si occupano di mediazione creditizia, assicurativa e servizi per il settore immobiliare. Tutte le realtà del gruppo operano sul territorio nazionale con un approccio innovativo e sinergico nell’intermediazione di prodotti bancari e assicurativi. Oltre a Credipass, leader nel mercato della mediazione creditizia fanno parte del gruppo anche Medioinsurance (broker assicurativo), Realizza (rete immobiliare property finder) e Relabora, start-up, specializzata nell’erogazione di prodotti e servizi per il Real Estate.

Questo accordo, che coinvolge due realtà fortemente orientate allo sviluppo tecnologico, porterà reciproci vantaggi, tra cui:

● la canalizzazione su Credipass di lead di clienti iad interessati a una consulenza creditizia dedicata e tailor-made;

● la possibilità da parte della rete iad di utilizzare gli innovativi strumenti Proptech di Relabora (VerifiCasa che certifica la rogitabilità degli immobili, Casashare che consente di ottenere report professionali istantanei sfruttando i big data e l’intelligenza artificiale e iRealtors che permette di generare ed elaborare contratti da qualsiasi device oltre che acquisire la firma a distanza e in mobilità.

● Possibilità per i Property Finder di Realizza di collaborare con la rete Iad per soddisfare le esigenze di clientela già profilata dal punto di vista creditizio o già in possesso di voucher mutuo Credipass (delibera di mutuo) nella ricerca di abitazioni.

Si profilano all’orizzonte tutti i presupposti per un sodalizio sinergico che porterà stimolanti novità.