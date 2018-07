Hgruop Academy e il modello Sapere/Fare/Essere

di

Il settore della mediazione creditizia è oramai da diversi anni attraversato da una profonda trasformazione. In questo nuovo contesto, i professionisti storici ed esperti del settore sono chiamati a una necessaria evoluzione professionale, per poter cogliere a piene mani la centralità che la professione sta sempre più assumendo, nei confronti sia dei clienti e che delle banche partner.

Nel frattempo un numero crescente di neofiti neolaureati si sta avvicinando alla professione candidandosi come i futuri professionisti del mondo della mediazione creditizia. Sono diverse le candidature provenienti da dipendenti del settore privato o pubblico, che sono alla ricerca di una professione più dinamica, potenzialmente più redditizia dove poter esprimere le proprie qualità e le proprie ambizioni personali.

In questo contesto diventa fondamentale per le aziende del settore saper fornire ai propri collaboratori esperti gli strumenti, i metodi e le abilità necessarie per saper cogliere il momento storico e diventare il vero punto di riferimento del mercato. Al tempo stesso è necessario poter fornire ai neofiti un percorso strutturato informativo/formativo di buon livello.

Tra le tante risposte che l’azienda Hgroup è stata in grado di dare a queste domande di cambiamento riveste una determinata centralità l’Academy.

Hgroup Academy è nata nel 2014, quando ancora il mercato della mediazione creditizia era alle prese con i postumi della crisi e quando gli investimenti in formazione rappresentavano una voce di bilancio “sacrificabile” in un contesto di difficoltà generale. L’obiettivo sin dalla sua nascita è stato quello di poter mettere a disposizione dei collaboratori della struttura commerciale, dei dipendenti e del management una serie di moduli formativi con l’intento di poter sviluppare quelle abilità, attitudini e comportamenti necessari al successo professionale individuale nell’attuale contesto di mercato.

Hgroup Academy si sviluppa attraverso 14 moduli formativi, mettendo a disposizione un vero e proprio percorso accademico aziendale propedeutico allo sviluppo delle competenze tecniche, commerciali, operative e comportamentali necessarie per poter emergere come professionista nel nuovo scenario della mediazione creditizia.

Per la rete commerciale il percorso prevede i seguenti moduli: Ready to go, Immobiliare, Vendita professionale, Banche, Prestiti operativo, Cessioni operativo, Le Protezioni, Le telefonate, La comunicazione, Divisione imprese.

Per il management sono disponibili i moduli: Reclutamento e selezione, La gestione del family broker, Public speaking/Riunioni di lavoro, Gestione del tempo, Controllo di gestione.

Per i dipendenti sono disponibili i moduli: La comunicazione con la rete di vendita e La comunicazione con le banche.

I moduli si sviluppano in uno o più giorni, e vengono resi disponibili attraverso il calendario annuale della Hgroup Academy. Le risorse coinvolte possono quindi pianificare il proprio personale programma di formazione e addestramento.

I moduli si svolgono generalmente nelle aule di formazione della sede di Bergamo ma il calendario prevede che una parte delle attività formative si svolga direttamente su tutto il territorio Italiano

All’interno della Hgroup Academy riveste particolare importanza il percorso “Turbo Academy”, un’attività di coaching personalizzato individuale, della durata di 12 mesi, che viene messo a disposizione di gruppi di circa 20 family brokers partecipanti, che dopo essere stati selezionati dalla direzione commerciale o proposti dal management, vengono seguiti direttamente dal top management dell’azienda.

I risultati che vengono generati da questa attività individuale sono entusiasmanti: le Turbo Academy 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 hanno prodotto ogni volta crescite nei risultati individuali, in taluni casi davvero sorprendenti.

Il futuro sarà sempre più di quelle aziende che sapranno definire “Il cosa fare”, che sapranno motivare “Il perché farlo”, ma soprattutto delle aziende che sapranno indicare “Il come fare”.

Per ottenere questi risultati Hgroup Academy applica il modello Sapere/Fare/Essere. “Cerchiamo di trasmettere il sapere necessario per avere successo – spiegano i vertici della società -. Creiamo le condizioni perché il sapere si trasformi in azioni quotidiane legate al fare, con la consapevolezza che se un’abitudine vincente viene allenata per il giusto periodo diventerà parte dell’essere, sotto forma di nuova abitudine acquisita”.

