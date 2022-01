Holding H2B acquisisce Creiamo Valore Italia. Carmine Memoli sarà il nuovo ceo

A poche settimane dall’acquisizione da parte della Holding H2B, Creiamo Valore Italia, società specializzata nell’erogazione di servizi di digital marketing e lead generation, ha un nuovo ceo. Si tratta di Carmine Memoli, volto noto nel panorama italiano del digital marketing con esperienza più che decennale nel settore e decine di casi studio di successo, che coordinerà un team di 7 risorse.

Creiamo Valore Italia si occuperà di curare tutte le attività di digital marketing delle società appartenenti alla Holding H2B e di fornire assistenza e supporto a tutta la rete di consulenti del credito delle business unit di PrestitoSì Finance.

“Sono molto soddisfatto dell’incarico che mi è stato affidato e credo molto nel piano industriale della Holding H2B. Con Creiamo Valore Italia vogliamo andare ben oltre i classici servizi delle classiche web-agency e la semplice fornitura di lead – dichiara Carmine Memoli, ceo di Creiamo Valore Italia –. Lo scopo della nostra società è di essere partner – e non fornitori – di tutte le società del Gruppo, permettendogli di concentrarsi sul loro core business, delegando la comunicazione ed il marketing strategico e operativo al 100%”.

Nel concreto, il primo step sarà la preparazione di pacchetti all-inclusive per i negozi e le agency PrestitoSì sul territorio nazionale, “al fine di garantire loro non solo lead qualificati, ma una riconoscibilità sul territorio difficilmente riscontrabile nei nostri competitor – prosegue Memoli -. Questo permetterà loro di incrementare fatturato e utili. Nel contempo creeremo processi di marketing online e offline volti all’ottimizzazione del lifetime value dei nostri clienti, per sfruttare al massimo l’ampio range di prodotti che la PrestitoSì Finance S.p.A. mette a disposizione di tutti noi. Il Gruppo ci permette di ragionare in ottica multi-prodotto, e non intendiamo assolutamente trascurare questa opportunità. Infine, studieremo strategie e procedure ‘su misura’ in base alle esigenze di ogni società del nostro gruppo. Non per ultimo, lanceremo un innovativo portale di nostra proprietà dedicato al settore corporate, finanziamentiaziendali.com, e presenteremo la ristrutturazione del nostro comparatore online Rata Ok”.

Per Memoli è arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti nel marketing della PrestitoSì Finance S.p.A., andando oltre la semplice fornitura di lead, che in questo momento rappresenta una commodity e, come tale, ha come fattore differenziante esclusivamente il prezzo, o costo per lead. “Vogliamo puntare ad una forte presenza online e offline, che generi sì lead qualificati, ma non solo: il nostro fine ultimo è far sì che sempre più persone conoscano il nostro brand e lo scelgano spontaneamente – conclude –. È un percorso che va in direzione opposta rispetto alle scorciatoie, più difficile, più stimolante e che ci darà grandi soddisfazioni nell’arco del 2022 e degli anni a venire, poiché si sposa con la filosofia dell’intera nostra grande famiglia. Questa mia visione, condivisa in pieno dall’alto management del Gruppo, farà sì che le nostre società consolidino il loro status di leader nei rispettivi settori, e, come naturale conseguenza, che i tassi di crescita delle società migliorino ulteriormente nel corso degli anni a venire”.