La Holding H2B presenta il restyling di RentalSì by Urcar: è online il nuovo sito web

RentalSì by Urcar, società di noleggio a lungo termine partecipata per il 51% dalla Holding H2B e per il 49% da Personal Shopper Premium srl, ha lanciato il nuovo sito internet. Dopo un lungo periodo di restyling, è online la nuova versione del portale www.rentalsi.it

Il nuovo sito, che funge da portale e comparatore per la ricerca auto per il noleggio a lungo termine, affiancherà le attività di digital marketing seguite dalla società Creiamo Valore Italia. Abbiamo lavorato a fondo per rendere la navigazione del sito più semplice e intuitiva per l’utente. La struttura delle diverse pagine permette di accedere velocemente a tutte le informazioni relative alle nostre soluzioni, fornendo una vasta offerta di materiale informativo.

La strategia intrapresa è focalizzata a creare un modello consulenziale a 360° in grado di anticipare le esigenze del cliente e a offrire servizi di qualità. Il nuovo portale consentirà all’utente di orientarsi tra le diverse offerte disponibili sul mercato. Grazie ad un’innovativa applicazione web e mobile dotata di intelligenza artificiale, il nuovo portale offrirà alla clientela una customer experience ominicanale differenziandosi sul mercato.

Il restyling del nuovo sito web rappresenta per RentalSì il primo passo di un progetto più ampio, che prevede un piano articolato di attività di comunicazione digitale che coinvolgerà la società nei prossimi anni.

Non ci resta che augurarvi buona navigazione!