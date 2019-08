Homepal su sanzione per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione: “Abbiamo sempre operato nel rispetto delle norme e ci difenderemo in tutti i modi”

“ La verità è semplice: Homepal, ora attrezzata con un’agenzia immobiliare regolarmente registrata, permette di comprare e vendere casa con un risparmio medio di oltre 10 mila euro per ogni compravendita immobiliare e questo è mal tollerato. La stessa Camera di Commercio definisce gli esposti delle associazioni ‘irrituali’ e ‘senza specifici riferimenti pratici’; riconosce che l’ambito della mediazione è refrattario alle liberalizzazioni e necessita di un adeguamento normativo a fronte dei mutamenti tecnologici e delle nuove esigenze del mercato. Abbiamo aperto in Italia un nuovo mercato, da precursori di un cambiamento che sta avvenendo in tutto il mondo. Abbiamo proposto alle associazioni di discuterne insieme, visto che il futuro si costruisce insieme, ma invece ci troviamo di fronte a un attacco che è un segnale grave nei confronti del mercato e dei consumatori. Siamo una novità che porta risparmio ai clienti in un settore che si sta evolvendo ovunque: ci auguriamo che non prevalga l’interesse di poteri consolidati e che il mercato possa definire presto regole adeguate ai cambiamenti in atto, nel segno della imparzialità e soprattutto nell’interesse di tutti i protagonisti, compresi i consumatori”. Questa la posizione di Andrea Lacalamita, fondatore di Homepal.it, in merito alla sanzione ricevuta dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione immobiliare in seguito a diversi esposti di associazioni di agenti immobiliari.

La Commissione di Vigilanza della Camera di Commercio ha ravvisato l’esercizio abusivo da parte di Homepal della attività di mediazione immobiliare attraverso il portale www.homepal.it per il periodo antecedente il 17 gennaio 2019, data in cui Homepal ha modificato il proprio modo di operare, introducendo la società Homepal Real Estate s.r.l., registrata nell’albo degli agenti immobiliari.

“Pur a fronte dell’esiguità dell’importo della sanzione amministrativa (che sarà tra i 7.500 e i 15.000 euro), Homepal adotterà ogni iniziativa del caso nella convinzione di aver sempre agito correttamente e in maniera del tutto trasparente – si legge in una nota della società -. Da gennaio 2019 Homepal opera anche con un’agenzia immobiliare (Homepal Real Estate s.r.l.) che aiuta i clienti a chiudere le transazioni. Ai clienti, che inseriscono il proprio annuncio online e si impegnano a gestire le visite in autonomia, Homepal offre un potente motore di valutazione dell’immobile e tanti servizi accessori, come per esempio un fotografo professionale, le visure catastali e ipotecarie, etc. La società poi interviene per gestire la transazione, aiutare ad arrivare a un prezzo congruo per le parti e far firmare il preliminare di compravendita, oltre naturalmente che per effettuare le verifiche antiriciclaggio. È questo modello che consente a Homepal di operare con costi minori: un risparmio che viene girato ai clienti attraverso prezzi estremamente competitivi, 990 euro per acquistare casa e massimo 490 euro per venderla”.