Housing Anywhere lancia piattaforma per rifugiati ucraini in cerca di un alloggio

Supportare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, aiutandole a trovare un posto sicuro dove stare. È l’obiettivo dell’iniziativa Support Ukraine Housing Platform, lanciato da Housing Anywhere attraverso l’indirizzo housinganywhere.com/support-ukraine.

Ha aderito in qualità di partner anche Immobiliare.it, che ha integrato la piattaforma di housing all’interno della propria homepage per far arrivare il messaggio a più persone possibili in ogni parte d’Europa.

Cosa bisogna sapere della Support Ukraine Housing Platform:

processo semplice e veloce : Le organizzazioni e gli individui possono mettere a disposizione il proprio alloggio rivolgendosi direttamente ai rifugiati ucraini, indicando la durata massima del soggiorno e il numero di persone che è possibile ospitare. Gli alloggi possono essere offerti gratuitamente o a un prezzo d’affitto ridotto;

: Le organizzazioni e gli individui possono mettere a disposizione il proprio alloggio rivolgendosi direttamente ai rifugiati ucraini, indicando la durata massima del soggiorno e il numero di persone che è possibile ospitare. Gli alloggi possono essere offerti gratuitamente o a un prezzo d’affitto ridotto; ambiente sicuro e protetto : I rifugiati ucraini hanno la possibilità di entrare in contatto diretto con le persone che offrono alloggio con un sistema di messaggistica facile e sicuro. In caso di alloggio a pagamento, HousingAnywhere consentirà la trasmissione del pagamento digitale al proprietario di casa 48 ore dopo l’arrivo dell’inquilino, così che quest’ultimo possa segnalare eventuali difformità con l’annuncio e consentire una verifica da parte della piattaforma;

: I rifugiati ucraini hanno la possibilità di entrare in contatto diretto con le persone che offrono alloggio con un sistema di messaggistica facile e sicuro. In caso di alloggio a pagamento, HousingAnywhere consentirà la trasmissione del pagamento digitale al proprietario di casa 48 ore dopo l’arrivo dell’inquilino, così che quest’ultimo possa segnalare eventuali difformità con l’annuncio e consentire una verifica da parte della piattaforma; supporto multilingue : La piattaforma è disponibile in 10 lingue, inclusi l’ucraino e il russo. Un team di assistenza clienti professionale e multilingue, è a disposizione di chiunque cerchi e offra un posto dove stare;

: La piattaforma è disponibile in 10 lingue, inclusi l’ucraino e il russo. Un team di assistenza clienti professionale e multilingue, è a disposizione di chiunque cerchi e offra un posto dove stare; HousingAnywhere non tratterrà alcun onere per la prestazione del servizio.

A chi è rivolta la piattaforma: