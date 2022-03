Howden Italia apre uffici a Venezia Mestre

Howden Italia aprirà il prossimo 1° aprile nuovi uffici a Venezia Mestre, in via Bruno Maderna 7.

La nuova base operativa di conferma la scelta strategica di Howden, broker assicurativo indipendente, di puntare su un’area ad altissima densità imprenditoriale come il Nord Est: più di 10.000 imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro per un fatturato complessivo di oltre 334 miliardi di euro. In meno di un anno già tre importanti broker assicurativi, Scagliarini a Bologna, Tower Spa a Vicenza e Asi Brokers a Treviso, sono entrati a far parte del gruppo Howden.

Sede a Londra, oltre 9.000 dipendenti, presente con il proprio network in 90 Paesi del mondo, la società ha intermediato nel 2021 premi lordi per 13,7 miliardi di dollari. Fondata nel 1994 da David Howden, attuale ceo di Howden Group Holdings, l’azienda ha nell’attenzione alle persone, a cominciare dai dipendenti che sono anche azionisti, uno degli elementi distintivi rispetto ai grandi gruppi internazionali del brokeraggio assicurativo. L’altro è la scelta di operare nei vari Paesi con approccio e relazioni da broker locale, privilegiando il rapporto con il cliente ma con la capacità e le opportunità di un player internazionale.