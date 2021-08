Howden sbarca in Italia acquisendo il broker Andrea Scagliarini spa

Howden, gruppo internazionale attivo a nella distribuzione assicurativa e riassicurativa, fa il suo ingresso nel mercato italiano con Howden Italia spa, grazie al perfezionamento dell’acquisto della maggioranza del capitale sociale di Andrea Scagliarini spa, broker assicurativo indipendente con sede a Bologna.

Il lancio di Howden Italia arriva poche settimane dopo l’annuncio dell’incarico a Luigi Sturani ed Enrico Nanni, rispettivamente nuovi ceo e cco del gruppo in Europa.

L’operazione in Italia si colloca all’interno di una strategia già in atto, che mira alla crescita in vari Paesi, come testimoniano anche le recenti aperture in Belgio, Svizzera e Australia volte a consentire ai team locali di concludere acquisizioni strategiche di realtà con valori allineati a quelli del gruppo. A seguito di questa acquisizione e delle altre recenti aperture, il gruppo è ora presente in oltre 40 Paesi nel mondo.

Matteo Scagliarini continuerà ad essere ceo di Andrea Scagliarini spa e Andrea Scagliarini resterà presidente della società. Entrambi entreranno a fare parte del board di Howden Italia.

“L’apertura in Italia aggiunge un altro importante Paese alla presenza europea, offrendo la possibilità di assistere clienti locali e multinazionali, supportati appieno dalle specialties di Howden“, spiega la società in una nota.