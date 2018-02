Hpass in convention a Roma il 9 febbraio

di

Venerdì 9 febbraio, a Roma, presso Spazio Novecento, all’Eur, si terrà la VII convention annuale del Gruppo Hpass.

L’evento, intitolato “Next 2018”, vedrà la partecipazione di oltre di 600 persone, tra agenti della rete, dipendenti, partner, banche e ospiti esterni.

“Dopo il successo di ‘Next 2017’, che è stato ospitato l’anno scorso nella sede della Borsa di Milano, c’è una grande attesa, tra gli addetti ai lavori e non solo, per capire quali novità annunceremo nel corso della convention – spiega l’amministratore delegato, Stefano Grassi -. L’acquisizione di MedioFimaa è stato il primo passo di un nuovo e stimolante percorso, che vogliamo ovviamente condividere con tutti coloro che ci hanno dato e ci danno fiducia, che hanno creduto e credono nel nostro progetto e che hanno lavorato e lavorano al nostro fianco ogni giorno. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di diventare la più importante società di mediazione creditizia del Paese. I risultati finora raggiunti, resi possibili dall’impegno e dalla professionalità di tutte le persone che fanno parte della nostra azienda, ci spingono a moltiplicare i nostri sforzi per cercare di fare sempre di più. La convention, comunque, sarà anche l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti fino a questo momento con una serata di festeggiamenti, che valgono anche come buon augurio per l’importante anno che ci attende”.

