Hub 5 lancia Cqfintech, piattaforma gestionale e di marketing per gli intermediari del credito

Ottimizzare e inglobare in unico workflow di lavoro tutte le principali operazioni di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, agenti nei servizi di pagamento e intermediari finanziari. È l’obiettivo della piattaforma Cqfintech, sviluppata dalla fintech Hub 5 e operativa dai primi di febbraio per le attività legate alla cessione del quinto.

Gestione e marketing in un’unica piattaforma

Cqfintech consente di trovare clienti e gestirli, incanalando le vendite all’interno di un unico ambiente. La piattaforma integra infatti gli strumenti gestionali a quelli del marketing: da un lato, automatizza, semplifica e rende più veloci tutti i principali processi di acquisizione delle informazioni necessarie per lavorare una richiesta di prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione; dall’altro, automatizza le funzioni di digital marketing relative alla gestione dei leads e all’invio di e-mail e sms e agevola l’uso di Facebook e Whatsapp Business. Il tutto nel rispetto della normativa della privacy.

La dashboard di controllo fornisce i dati in tempo reale e permette di monitorare la pipeline di lavoro, intervenendo dove necessario.

Il sistema modulare

La piattaforma Cqfintech è modulare. Affianca a un piano base, una serie di moduli più evoluti opzionali. Il piano base prevede: gestione lead, backoffice pratiche, firma elettronica, email & sms marketing, webforms avanzati, gestione aziende (atc), fatturazione rete vendita, web service workflow, gestione calendari rete commerciale e call center.

I moduli opzionali che si possono aggiungere al piano base sono: gestione campagne, whatsapp business, advanced report, preventivatore multiprodotto e chatbot flow.

Cosa prevedono i moduli del piano base

Le funzionalità dei moduli del piano base sono:

Gestione lead: tutte le informazioni provenienti dalle campagne digitali o da un data base esistente permettono di monitorare e automatizzare le attività di contatto.

Back office pratiche: gestione della pratiche con sistemi di controllo dello stato d’avanzamento e check list interattive per gli operatori. Il modulo è collegabile tramite tutti i tipi di webservice ai sistemi di caricamento degli enti eroganti.

Firma elettronica: gestione il processo di identificazione, autenticazione ed esperienza di firma digitale per qualsiasi documento inserito.

E-mail marketing: questo modulo permette di fare campagne e-mail, costruendo i template con un editor in grado di creare e-mail già ottimizzate per tutti dispositivi.

Sms marketing: consente di inviare sms e fissare nel calendario un incontro in automatico con il cliente e molto altro ancora.

Webform avanzati: con questo modulo è possibile compilare in automatico tutte le parti presenti nel Crm direttamente da landing page o sito web.

Gestione aziende (Atc): sistema per il censimento delle aziende terze cedute per il prodotto cessione del quinto, con integrazione automatizzata e interrogazione unica dei rating assicurativi.

Fatturazione rete vendita: strumento per gestione della fatturazione, calcolo delle commissioni, calcolo del margine operativo, emissione delle fatture, controllo pagamenti pratiche.

Cosa prevedono i moduli avanzati

Le funzionalità dei moduli opzionali sono:

Webservice workflow: consente di costruire flussi di lavoro con collegamenti web anche molto complessi per collegare sistemi esterni con l’obbiettivo di ricevere o trasmettere dati.

Gestione campagne: il modulo offre la possibilità di creare e gestire campagne digitali Facebook, Google e altri sistemi business manager per la creazione di ads.

Whatsapp Business: permette attraverso un unico sistema di messaggistica di interagire con i clienti tramite il canale di Whatsapp Business, mediante il rilascio di un numero ufficiale Whatsapp. Tutti i messaggi testuali o multimediali con i clienti sono automaticamente collegati ai singoli record (lead o pratiche).

Advanced report: reportistiche specifiche che riguardano le performance aziendali rete vendita, back office, ufficio marketing.

Preventivatore: preventivatori multiprodotto per mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e assicurazioni.

Chatbot flow: consente di automatizzare tutti i messaggi di benvenuto di assistenza clienti, di creare interviste e interazioni personalizzate per prodotto, utilizzando tutti i canali di comunicazione contemporaneamente (sms, e-mail, Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger).