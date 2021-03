Ife Spa sceglie la piattaforma Cqfintech di Hub5

L’intermediario finanziario Ife Spa, forte di una nuova compagine sociale e di nuovo progetto di sviluppo, ha scelto Cqfintech, la piattaforma di Hub5 come strumento di lavoro per la rete e per la gestione di processi automatizzati di istruttoria.

Lo annuncia Hub5, affermando che “un altro importante cliente si aggiunge al portafoglio della società che ad oggi conta già più di 20 istanze rilasciate ad agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari”.

La versione fintech della piattaforma raccoglie attualmente tutto il massimo della tecnologia disponibile a servizio dell’intermediazione di credito con modelli digitali e fintech.

Cqfintech oggi è in grado di gestire, in particolare per i prodotti di prestito personale e cessione del quinto circa l’80% dell’intero ciclo produttivo con automazioni senza l’intervento umano, intendendosi per ciclo produttivo dall’engagement del cliente fino alla liquidazione della pratica.