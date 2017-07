Ibl Banca celebra 90 anni di storia con una nuova campagna istituzionale

di

Il Gruppo Bancario Ibl Banca festeggia 90 anni di storia con una nuova campagna istituzionale in pianificazione sui canali web e su media cartacei fino a settembre.

Il messaggio scelto, spiega una nota, si articola principalmente su headline e body copy e si rivolge al pubblico con un tono diretto per stupire e coinvolgere il lettore: “Da 90 anni, ti aiutiamo ad ottenere un prestito dalla persona di cui ti fidi di più. Te stesso”.

L’affermazione trova un seguito nel body copy, in cui si evidenzia l’unicità del finanziamento contro Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione, prodotto core del Gruppo Ibl Banca.

Un prestito che si caratterizza per la rata trattenuta direttamente sullo stipendio o sulla pensione, senza mai superarne un quinto e che in questo senso è presentato come una soluzione di autofinanziamento che vede protagonista il cliente insieme alla banca.

Nella campagna appare anche la parola “sogno” centrale in tutte le comunicazioni del gruppo, per sottolineare come questo tipo di finanziamento, di sua natura non finalizzato, possa andare a realizzare i più diversi progetti degli italiani.

La creatività ruota intorno al concetto di fiducia giocando anche con la figura del celebre bassotto testimonial da diversi anni delle campagne di prodotto ed emblema di un modo di comunicare basato su semplicità, ironia, famigliarità. La scelta degli elementi grafici e della punteggiatura richiamano in modo immediato ma discreto il logo realizzato per celebrare i 90 anni di storia della banca.

Il messaggio è declinato anche in maniera impersonale per essere indirizzato ai potenziali partner strategici e alla comunità finanziaria e non solo ai clienti finali della banca: “Da 90 anni aiutiamo gli italiani a ottenere un prestito dalle persone di cui si fidano di più. Se stessi”.

La creatività è stata realizzata dall’agenzia Thomas, mentre il piano media è gestito internamente da Ibl Banca.

“Questa campagna celebra non solo la storia della Banca ma il prestito contro Cessione del Quinto, nostro settore di specializzazione, che presenta delle forti caratteristiche distintive e di inclusione finanziaria. Il messaggio mette al centro il Cliente in sintonia con la nostra filosofia di fare banca. Alla campagna stampa e web si affianca uno spot radiofonico e seguiranno iniziative sui social network, che si aggiungono al concorso “90Cinquanta90” lanciato nei primi mesi dell’anno”, ha dichiarato Simone Lancioni, responsabile marketing e advertising di Ibl Banca.

