Ibl Banca apre la terza filiale in Calabria. È la 55ma in Italia

Ibl Banca, società specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha aperto la prima filiale a Catanzaro, che si aggiunge a quelle di Cosenza e Reggio Calabria, portando a cinque il numero delle sedi in Calabria, comprensive delle agenzie Ibl Banca Rete Partners e Ibl Partners a Crotone e Vibo Valentia.

Con l’apertura a Catanzaro sale a 55 il numero delle filiali in Italia, una presenza diretta a cui si affianca una rete capillare di partner che consente a Ibl Banca di essere sempre più radicata localmente.

In un trend globale di chiusura degli sportelli, il consolidamento della presenza in Calabria con l’apertura della nuova filiale di Catanzaro si inserisce infatti nella strategia di rafforzamento territoriale di Ibl Banca voluta per offrire alla clientela, oltre ai servizi digitali, anche una consulenza diretta e basata su di un rapporto personalizzato.

La nuova filiale, già operativa, è situata in viale Lucrezia della Valle 102, in un edificio facilmente raggiungibile anche in automobile e provvisto di posti auto riservati per i clienti. Gli spazi si sviluppano su una superficie di circa 190 metri quadrati, con ambienti e postazioni che permettono di accogliere la clientela in pieno comfort e riservatezza.

Il direttore della filiale è Angelo Murabito, il ruolo di vicedirettore è ricoperto da Roberto Campisi Lo Schiavo.

La Calabria rappresenta il 5,09% del totale erogato dalla banca per prestiti con cessione del quinto. L’importo medio richiesto è di circa 28.000 euro, mentre l’età media dei richiedenti è intorno ai 45-50 anni.