Ibl Banca il 3 giugno accoglie i figli dei dipendenti per celebrare l’iniziativa “Bimbi in Ufficio”

Ibl Banca partecipa per il terzo anno consecutivo all’iniziativa “Bimbi in ufficio”.

Appuntamento il 3 giugno presso la sede romana di Ibl Banca in Via Savoia, dove i bambini, dopo una sosta negli uffici di mamma e papà, saranno coinvolti in una serie di attività ludiche e di intrattenimento.

Ruoterà tutto intorno al green e alla sostenibilità, con decori e allestimenti ispirati alla figura del bassotto e realizzati in carta eco sostenibile per addobbare i punti buffet e gli spazi.

La giornata si aprirà con i giochi da Luna Park Vintage all’aperto, come il lancio della palla ai barattoli, i cerchi al palo, il twister o il tiro con l’arco, il tutto realizzato in legno o con materiali riciclati. I grandi torneranno un po’ indietro nel tempo nel vedere i bambini costruire il gioco del telefono con filo, sempre con materiali recycled.

Seguiranno dei laboratori, dove i bambini saranno divisi per fasce di età e saranno coinvolti nella creazione di piccoli manufatti e in attività sulle energie rinnovabili, con l’utilizzo di pannelli solari, led e dinamo per produrre energia pulita.

Il pomeriggio sarà dedicato a giochi di abilità, come il laboratorio bolle di sapone, fast-cup, tiro con l’arco, kapla e altre forme in legno. Seguirà lo spettacolo di Daniele Antonini con le bolle di sapone, che diffonderà un po’ di magia.

Altro momento clou, la creazione del “Bassotto Verdotto”, il bassotto in carta pesta lungo circa 1,5 metri. I bambini potranno sperimentare varie tecniche per colorarlo: il puntinismo, lo spugnato, il pennello… L’opera sarà poi esposta negli uffici di IBL Banca.

A chiusura, l’evento emozionale con il lancio nel cielo di circa 50 palloncini, in lattice naturale e filo di cotone, materiale non inquinante, che faranno volare alto i messaggi e disegni dei bambini per condividere un loro desiderio e la propria idea di eco-sostenibilità.

Nella giornata, sono previsti merenda, lunch e spuntini, con tanta frutta e verdura. Non mancherà il Salad Bar, con una selezione di mini insalate rigorosamente accompagnate da condimenti bio.

“Ibl Banca tiene molto a questa iniziativa, sia per i bimbi che per i genitori. Bimbi in Ufficio è una bellissima occasione di condivisione, di incontro e di festa che pone al centro la famiglia. La giornata che abbiamo organizzato quest’anno prevede attività e spunti legati in particolar modo alla sostenibilità ambientale intesa come stile di vita, un valore che è importante trasmettere ai bambini”, ha dichiarato Giuseppina Baffi, direttore risorse umane e relazioni istituzionali di Ibl Banca.